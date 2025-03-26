Російські виробники вибухівки використовують компанії з виробництва добрив для обходу санкцій – Bloomberg

Росія обходить санкції, використовуючи компанії з виробництва добрив для закупівлі хімікатів, необхідних для виробництва вибухівки. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg від 26 березня. За даними видання, цьогоріч РФ отримає достатньо азотної кислоти, щоб щодня виготовляти щонайменше 6500 артилерійських снарядів калібру 152 мм.

Деталі

Росія планує отримати десятки тисяч тонн азотної кислоти та суміші азотно-сірчаної кислоти для заводів і організацій, які контролює «Спецхімія» – один із головних виробників вибухівки в країні, пише агентство. Ці хімікати потрібні для виготовлення тротилу, пороху та інших матеріалів, які Росія використовує у війні проти України.

Компанії EuroChem і «Уралхім», що постачають ці кислоти, поки що уникають найсуворіших санкцій від США та ЄС. Експерти пояснюють це тим, що їхні добрива важливі для сільського господарства і забезпечення продовольством у світі.

Водночас більшість заводів, які отримають ці поставки, уже перебувають під санкціями союзників України за допомогу російській армії. Хоча частина їхньої продукції йде на мирні потреби, точно сказати, скільки саме, неможливо.

Цього року компанії, пов’язані з «Ростехом», матимуть досить азотної кислоти, щоб Росія могла виробляти щонайменше 6500 артилерійських снарядів на день калібру 152 мм, підрахували в Bloomberg. За оцінками 2024 року, загалом Росія здатна виготовляти або ремонтувати 3-4 млн снарядів щороку.

Азотна кислота необхідна для виробництва нітроцелюлози, з якої роблять порох. Нітроцелюлозу застосовують не лише у зброї, а й у цивільному житті. Сировину для боєприпасів часто поставляється через звичайні торговельні канали, зазначають експерти.

Суміш азотної та сірчаної кислот використовують для створення тротилу – відомої вибухівки. Раніше російські військові також застосовували її як паливо для ракет.

Контекст

Росія є найбільшим у світі постачальником добрив, контролюючи близько 18% ринку. Ця галузь уникла прямих санкцій, але стикається з труднощами через проблеми з логістикою та платежами.

На Європу припадає приблизно чверть російських поставок добрив, що з лютого 2022 року, коли почалася війна проти України, принесло Росії понад $5,4 млрд, за даними Європейської комісії.

У січні ЄК запровадила 15-відсоткові мита на сільськогосподарську продукцію та деякі азотні добрива з Росії та Білорусі. ЄС також планує додаткові тарифи на ці товари, але через потребу зберегти стабільні поставки продовольства можливості для обмежень торгівлі залишаються обмеженими.

25 березня США повідомили, що домовилися про перемирʼя з РФ та Україною на морі. Однак Кремль поставив умову, що це можливо лише після зняття санкцій, зокрема, з виробників добрив.