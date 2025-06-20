Франко-британська супутникова компанія Eutelsat отримує €1,35 млрд фінансування від уряду Франції та інших інвесторів для розвитку своєї супутникової мережі як альтернативи Starlink Ілона Маска. Про це пише Bloomberg .

Деталі

Франція вкладає €717 млн, збільшивши свою частку в компанії до майже 30%. До раунду фінансування також долучаються наявні інвестори, зокрема Bharti Space, CMA CGM та Fonds Stratégique de Participations.

Після цього Bharti, яка раніше була найбільшим акціонером, володітиме 19% акцій. Очікується, що раунд завершиться до кінця 2025 року. Британський уряд, ще один інвестор, який отримав частку після порятунку OneWeb від банкрутства у 2020 році перед її придбанням Eutelsat у 2023 році, поки не підтвердив участі в новому фінансуванні.

Залучені кошти допоможуть Eutelsat покрити поточні потреби, однак компанії ще потрібно знайти €4 млрд до 2032 року для модернізації супутників OneWeb на низькій навколоземній орбіті та участі в європейському проєкті супутникової мережі Iris2.

Французький уряд вважає Eutelsat ключовим активом для європейського технологічного суверенітету та найсильнішим конкурентом Starlink, який домінує на ринку.

На тлі зростаючої напруги у відносинах між США та Європою Eutelsat потребує додаткових ресурсів, щоб розширити сервіс OneWeb і залишатися конкурентоспроможною.

Для забезпечення стійкості бізнесу компанії необхідно знайти нові джерела доходів, щоб підтримувати розвиток супутникового зв’язку.

Контекст

Eutelsat використовує два типи супутникових систем: OneWeb, розміщені на висоті близько 1200 км над Землею, та геостаціонарні супутники Geo, розташовані на висоті 35 000 км.

У квітні Німеччина оплатила доступ України до супутникового інтернету Eutelsat. Наразі в Україні функціонує менше ніж 1000 терміналів Eutelsat, що значно поступається приблизно 50 000 терміналів Starlink, які активно використовуються в країні, за даними української сторони.

На орбіті OneWeb налічується менше ніж 700 супутників, тоді як Starlink має понад 7000. Eutelsat управляє 35 геостаціонарними супутниками, а після придбання британської OneWeb у 2023 році розширила свою мережу на низькій навколоземній орбіті до 600 супутників. Супутники OneWeb, подібно до Starlink від SpaceX, працюють на низькій орбіті. Starlink із флотом у 7000 супутників забезпечує інтернет-послуги у 125 країнах. Eutelsat заявляє, що їхні послуги в Європі за покриттям і затримками не поступаються Starlink.