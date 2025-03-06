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Конкурент Маска з Європи. Французька Eutelsat планує надавати супутниковий зв’язок в Україні. Чи реально ним замінити Starlink та чи потрібно це?

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Французька компанія Eutelsat веде переговори з Європейським союзом про надання супутникового зв’язку в Україні, пише Reuters. Чи зможе європейський оператор стати альтернативою зв’язку від Starlink Ілона Маска?

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Французький супутниковий оператор Eutelsat – один із неочікуваних вигодонабувачів від сутички, що сталася між президентами США та України у Вашингтоні 28 лютого.

Суперечка Дональда Трампа і Володимира Зеленського припала на вечір пʼятниці за європейським часом, а вже у понеділок, 3 березня, після відкриття біржових торгів у Європі вартість акцій Eutelsat, яка володіє британською мережею супутників OneWeb, подібних до Starlink Ілона Маска, зросла у 1,7 раза, до €2,02.

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