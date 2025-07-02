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Фінська Hesburger інвестує €12 млн у відкриття ресторанів на заході України

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Фінська мережа швидкого харчування Hesburger планує інвестувати понад €12 млн у відкриття щонайменше 10 нових ресторанів у західних регіонах України протягом наступних 5 років. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства від 2 липня.

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Деталі 

  • Заступниця міністра Оксана Осьмачко обговорила співпрацю з CEO Eastoffice of Finnish Industries Янне Харджунпаа та CEO Hesburger Ukraine Вандою Заміцькою-Бергендейл.
  • East Office of Finnish Industries – платформа, що представляє інтереси великих фінських компаній, таких як Kone, Wärtsilä, Neste, з річним оборотом учасників близько €50 млрд.

Контекст 

Hesburger, заснована у 1966 році Гейккі та Кірсті Салмела, працює в 9 країнах, має 480 ресторанів, зокрема 7 в Україні (Київ та область). Мережа працевлаштовує понад 9 100 осіб, з них 6 000 – у Фінляндії.

У березні Hesburger відкрила виробничо-складський комплекс під Києвом, який виготовляє до 6 тонн м’ясних котлет на добу та може обслуговувати до 50 ресторанів. Інвестиції у проєкт склали €7,3 млн, на об’єкті створено 10 робочих місць. Це перша промислова інвестиція Фінляндії в Україну з початку повномасштабної війни.

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