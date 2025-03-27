Фінська Hesburger інвестувала €7,3 млн у виробництво котлет та складський центр в Борисполі

Фінська мережа швидкого харчування Hesburger відкрила у Борисполі виробництво котлет для бургерів та складський центр, вклавши в проєкт €7,3 млн. Про це йдеться у повідомленні компанії від 27 березня.

Деталі

Hesburger очікує, що це допоможе компанії розвиватися в Україні та вдосконалювати свою роботу. Новий комплекс створить 10 робочих місць, тоді як загалом в Україні у Hesburger працює 75 людей.

Будівництво двічі переривалося, що суттєво затримало завершення проєкту, зазначила гендиректорка Hesburger в Україні Ванда Замічка-Бергедаль. У компанії заявили, що планують розширювати мережу в Україні цього року, але насамперед хочуть миру в країні.

Контекст

Фінська мережа Hesburger, яку в 1966 році заснували Гейккі Салмела та його дружина Кірсті Салмела, почала свою діяльність у сфері швидкого харчування в містечку Наанталі. Цей сімейний бізнес із більш ніж 50-річною історією нині працює в дев’яти країнах, маючи понад 480 ресторанів: 269 у Фінляндії, 64 у Литві, 53 в Естонії, 53 у Латвії, 32 у Болгарії, 2 у Німеччині та 1 у Польщі. В Україні компанія наразі управляє сімома закладами в Києві та Київській області.

У Фінляндії Hesburger забезпечує роботою понад 6 000 людей, а загалом у мережі працює більш як 9 100 співробітників.