Финская сеть быстрого питания Hesburger планирует инвестировать более €12 млн в открытие по меньшей мере 10 новых ресторанов в западных регионах Украины в течение следующих пять лет. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия от 2 июля.
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Подробности
- Замминистра Оксана Осьмачко обсудила сотрудничество с CEO Eastoffice of Finnish Industries Янне Харджунпаа и CEO Hesburger Ukraine Вандой Замицкой-Бергендейл.
- East Office of Finnish Industries – платформа, представляющая интересы крупных финских компаний, таких как Kone, Wärtsilä, Neste, с годовым оборотом участников около €50 млрд.
Контекст
Hesburger, основанная в 1966 году Гейкки и Кирсти Салмела, работает в девяти странах, имеет 480 ресторанов, в том числе семь в Украине (Киев и область). Сеть трудоустраивает более 9100 человек, из них 6000 – в Финляндии.
В марте Hesburger открыла производственно-складской комплекс под Киевом, который производит до 6 т мясных котлет в сутки и может обслуживать до 50 ресторанов. Инвестиции в проект составили €7,3 млн, на объекте создано 10 рабочих мест. Это первая промышленная инвестиция Финляндии в Украину с начала полномасштабной войны.
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