Фіцо пригрозив обмежити допомогу українцям у Словаччині через зупинку транзиту російського газу

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо погрожує обмежити допомогу українським біженцям у Словаччині через зупинку транзиту російського газу, про це він повідомив у Facebook . З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу.

Ключові факти

Фіцо назвав припинення транзиту російського газу через Україну «саботажем Зеленського». Він заявив, що рішення призводить до збитків для Словаччини і шкодить фінансовим інтересам усього Євросоюзу.

Премʼєр-міністр країни додав, що Словаччина має показати, що вона суверенна країна, тож уряд обговорить припинення постачання електроенергії в Україну, а також «значне скорочення підтримки» українських біженців, які перебувають у Словаччині.

Згідно даних Євростату, на кінець жовтня 2024 року в Словаччині перебувало 128 345 осіб із України зі статусом тимчасового захисту в цій країні. ООН оцінює кількість українських біженців у Словаччині на кінець грудня в 130 530 осіб.

Контекст

23 грудня Фіцо зустрівся з Путіним у Москві. За словами премʼєра Словаччини, ця поїздка стала реакцією на відмову Зеленського продовжити транзит російського газу. До цього Фіцо заявив, що Зеленський нібито пропонував йому €500 млн із заморожених російських активів в обмін на схвалення членства України в НАТО. Фіцо сказав, що він «ніколи» не погодиться на приєднання України до військового альянсу.

Контракт між Україною і РФ на транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. Київ неодноразово заявляв, що не планує продовжувати дію угоди.

Росія поставляє до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік, зокрема до Словаччини та Австрії, де залишається основним постачальником.

Єврокомісія впевнена, що у разі припинення транзиту газу через Україну не виникне серйозних загроз енергетичній безпеці. Стратегія комісії передбачає активний перехід до альтернативних постачальників, розвиток відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності.

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за можливі втрати від зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС, але Фіцо відмовився, заявляв Зеленський. Президент України вважає, що у Фіцо є тіньові домовленості з очільником Кремля Путіним і словацький премʼєр «бореться за гроші», переслідуючи особисті інтереси.

29 грудня Фіцо звернувся до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із скаргами на президента Зеленського через відмову України продовжувати транзит російського газу з 2025-го. Напередодні Фіцо погрожував Україні заходами у відповідь на припинення транзиту. За словами політика, Братислава у разі потреби припинить постачання електроенергії, або «домовиться про інший напрямок дій».