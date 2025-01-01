«Історична подія». З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу

Газотранспортна система України (ГТС) з 1 січня працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Оператор ГТС України проінформував про це міжнародних партнерів, зазначається у повідомленні пресслужби ОГТС.

Ключові факти

О 7 ранку за київським часом 1 січня 2025 року завершилася дія угоди про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром» для фізичних точок з’єднання РФ-Україна між ГТС України та РФ від 30 грудня 2019 року.

Транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах припинено.

Інфраструктура була завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. Колектив компанії готовий до роботи в нових умовах, наголосив гендиректор ОГТСУ Дмитро Липпа.

За його словами, ОГТСУ домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам.

У 2024 році Україна вперше отримала гарантовані потужності, збільшені на південному напрямі – це «Вертикальний коридор», а також зробила гарантовані потужності з Польщі.

Другим напрямом підготовки до нульового транзиту стала оптимізація витратної частини. Було суттєве скорочено споживання природного газу для власних потреб, а також проведена оптимізація значної кількості активів, яка не задіяна в роботі газотранспортної системи.

Ключова цитата

«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Контекст

Росія поставляла через ГТС України до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік, зокрема до Словаччини та Австрії, де залишалася основним постачальником.

19 грудня у Брюсселі президент Зеленський наголосив, що Україна не розглядає можливість поновлення угоди з російським «Газпромом» про транзит газу до Європи та відкинув ідею транспортування російського газу під виглядом азербайджанського.

Єврокомісія впевнена, що у разі припинення транзиту газу через Україну не виникне серйозних загроз енергетичній безпеці. Стратегія комісії передбачає активний перехід до альтернативних постачальників, розвиток відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності.

Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та РФ про транзит російського газу. 23 грудня словацький премʼєр Фіцо зустрівся з Путіним у Москві. За його словами, ця поїздка стала реакцією на відмову Зеленського продовжити транзит російського газу. До цього Фіцо заявив, що Зеленський нібито пропонував йому €500 млн із заморожених російських активів в обмін на схвалення членства України в НАТО. Фіцо сказав, що він «ніколи» не погодиться на приєднання України до військового альянсу.

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за можливі втрати від зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС, але Фіцо відмовився, заявляв Зеленський. Президент України вважає, що у Фіцо є тіньові домовленості з очільником Кремля Путіним і словацький премʼєр «бореться за гроші», переслідуючи особисті інтереси.

Фіцо звернувся до глави Євроради і президентки Єврокомісії із скаргами на президента Зеленського через відмову України продовжувати транзит російського газу. Відповідний лист він оприлюднив у своєму Facebook 29 грудня. Зокрема, він звинуватив президента України в ухваленні «одностороннього рішення» про припинення транзиту російського газу у 2025 році.