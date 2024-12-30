Фіцо поскаржився лідерам ЄС на Зеленського через зупинку транзиту російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із скаргами на президента України Володимира Зеленського через відмову України продовжувати транзит російського газу з 2025-го. Відповідний лист він оприлюднив у своєму Facebook 29 грудня.

Ключові факти

Фіцо звинуватив Зеленського у ухваленні «односторонного рішення» про припинення транзиту російського газу у 2025 році.

За його словами, через це рішення не лише Словаччина «серйозно постраждає», а також воно матиме значний негативний вплив на «спільні європейські зусилля щодо встигання за країнами світу, що стрімко розвиваються».

Він заявив, що у грудні Єврокомісія заявила, що «укладення договорів на постачання або транзит російського газу на даному етапі законодавством ЄС не заборонено, оскільки він не підпадає під санкції ЄС, а імпорт російського газу в даний час не заборонено іншими нормами законодавства Союзу».

За його словами, Україні пропонували й інші варіанти транзитного газу, ніж російський, але український президент їх відкинув.

Фіцо із посиланням на словацьку компанію SPP, яка є домінуючим постачальником газу в Словаччині, заявив, що зупинка транзиту через Україну коштуватиме «громадянам Європи, бізнесу та інфраструктурі десятки мільярдів євро на рік», а збитки РФ нібито становитимуть лише близько 2 млрд. євро.

Наприкінці цього листа він заявив, що «мовчазна згода з одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського є неправильною та ірраціональною», і вона «призведе до напруженості та заходів у відповідь».

Напередодні Фіцо погрожував Україні заходами у відповідь на припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року. За словами політика, Братислава у разі потреби припинить постачання електроенергії, або «домовиться про інший напрямок дій».

Контекст

19 грудня у Брюсселі президент Зеленський наголосив, що Україна не розглядає можливість поновлення угоди з російським «Газпромом» про транзит газу до Європи та відкидає ідею транспортування російського газу під виглядом азербайджанського.

23 грудня Фіцо зустрівся з Путіним у Москві. За словами премʼєра Словаччини, ця поїздка стала реакцією на відмову Зеленського продовжити транзит російського газу. До цього Фіцо заявив, що Зеленський нібито пропонував йому €500 млн із заморожених російських активів в обмін на схвалення членства України в НАТО. Фіцо сказав, що він «ніколи» не погодиться на приєднання України до військового альянсу.

Контракт між Україною і РФ на транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. Київ неодноразово заявляв, що не планує продовжувати дію угоди.

Росія поставляє до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік, зокрема до Словаччини та Австрії, де залишається основним постачальником.

Єврокомісія впевнена, що у разі припинення транзиту газу через Україну не виникне серйозних загроз енергетичній безпеці. Стратегія комісії передбачає активний перехід до альтернативних постачальників, розвиток відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності.

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за можливі втрати від зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС, але Фіцо відмовився, заявляв Зеленський. Президент України вважає, що у Фіцо є тіньові домовленості з очільником Кремля Путіним і словацький премʼєр «бореться за гроші», переслідуючи особисті інтереси.