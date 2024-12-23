«Відповідь Зеленському». Фіцо заявив, що зустрівся з Путіним через відмову України від транзиту російського газу

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним. Це – реакція на слова президента України Володимира Зеленського про транзит російського газу, прокоментував Фіцо поїздку на своїй сторінці у Facebook. Словаччина втрачатиме від зупинки транзиту пів мільярда доларів, заявляв раніше словацький премʼєр.

Деталі

Фіцо каже, що проінформував високопоставлених представників ЄС про поїздку до Путіна та її мету.

«Моя сьогоднішня зустріч стала реакцією на [слова] президента України Володимира Зеленського, який у четвер відповів на моє особисте запитання, що він проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію», – написав він.

Путін, за його словами, підтвердив готовність Росії продовжувати постачання газу на Захід і в Словаччину. Але це практично неможливо після 1 січня 2025 року через позицію Києва, додав Фіцо.

Зеленський виступає за санкції проти російської атомної галузі, зазначив Фіцо. «Такою позицією він завдає фінансових збитків Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на словацьких атомних електростанціях, що неприйнятно», – зазначив Фіцо.

Путін і Фіцо на зустрічі «обмінялися думками про військову ситуацію в Україні», про можливість завершення війни, а також обговорили відносини між Словаччиною і РФ.

Контекст

Контракт між Україною і РФ на транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. Київ неодноразово заявляв, що не планує продовжувати дію угоди.

Росія поставляє до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік, зокрема до Словаччини та Австрії, де вона залишається основним постачальником.

Єврокомісія впевнена, що у разі припинення транзиту газу через Україну не виникне серйозних загроз енергетичній безпеці. Її стратегія передбачає активний перехід до альтернативних постачальників, розвиток відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності.

17 грудня стало відомо, що для підтримки продовження транзиту російського газу через Україну після 2025 року Словаччина об’єднала газові компанії своєї та сусідніх країн, зокрема операторів з Австрії, Угорщини, Італії – компанії підписали декларацію. Підписанти декларації заявили, що продовження транзиту є вигідним не тільки для європейських споживачів, але й для України. Документ планується передати голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

19 грудня у Брюсселі президент Зеленський наголосив, що Україна не розглядає можливість поновлення угоди з російським «Газпромом» про транзит газу до Європи, та відкидає ідею транспортування російського газу під виглядом азербайджанського. Україна і Польща працюють над створенням Східно-Європейського газового хаба, який має забезпечити поставками палива країни Європи після припинення транзиту російського газу, розповів раніше заступник міністра енергетики України Микола Колесник.