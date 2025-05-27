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Фонд держмайна продає Київський авторемонтний завод за 310 млн грн. Хто стане новим власником

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Фонд державного майна України 27 травня провів аукціон із приватизації «Київського автомобільного ремонтного заводу», де переможцем стало ТОВ «Магістральбудтрейд» із пропозицією 310 млн грн, що в 3,5 раза перевищує початкову ціну в 88,4 млн грн. Про йдеться у повідомленні ФДМУ.

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Деталі 

  • За об’єкт змагалися два учасники, унаслідок чого ціна зросла з початкових 88,485 млн грн до 310 млн грн, що в 3,5 раза вище стартової вартості. Переможець також сплатить 62 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект від приватизації може сягнути 372 млн грн, уточнили у Фонді держмайна.
  • Згідно з умовами приватизації, покупець зобов’язаний погасити прострочену кредиторську заборгованість підприємства та зберегти робочі місця для працівників протягом щонайменше шести місяців.
  • На балансі заводу – 71 об’єкт нерухомості, зокрема виробничі, адміністративні, складські та допоміжні будівлі загальною площею 26 709,7 м², а також інфраструктура: водойми, дороги, мережі водопостачання, водовідведення й електропостачання. 
  • До складу комплексу входять 22 транспортні засоби 1974-2006 років випуску та 27 одиниць іншого рухомого майна.
  • За даними YouControl, ТОВ «Магістральбудтрейд» зареєстровано у грудні 2022 року. Директором і кінцевим бенефіціаром компанії є Заболотній Євгеній Іванович. Основна діяльність компанії – надання в оренду та експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна. У 2024 році активи компанії становили 22,8 млн грн, дохід – 28,1 млн грн, а зобов’язання – 21,9 млн грн.

Контекст 

«Київський автомобільний ремонтний завод» (КАРЗ, в/ч А1014) підприємство оборонно-промислового комплексу України, що спеціалізувалося на капітальному ремонті та переобладнанні вантажівок, гусеничних бойових машин, дизельних двигунів КамАЗ і ЯМЗ, а також складанні автомобілів КамАЗ.

Засноване в 1944 році, після 1991 року перейшло до Міноборони України. У 2000 році отримало право користування ділянкою 12,07 га. З 2001 року стало дилером «КамАЗ», з 2002 року ліцензійно виробляло бортові вантажівки, тягачі та самоскиди. З 2003 року переобладнувало шасі для спецтехніки, включаючи самоскиди, лісовози та гусеничні машини ТГМ-3, ТГМ-4.

У 2008 році виготовляло запчастини, модернізувало автомобілі ГАЗ, ремонтувало двигуни та навчало фахівців. У 2010 році увійшло до «Укроборонпрому». У 2016 році розпочався процес ліквідації підприємства. 

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