ФМДУ отримав 1,2 млрд грн від оренди площ в ТРЦ Ocean Plaza. На що спрямували кошти

Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав санкційні дивіденди з націоналізованої частки ТРЦ Ocean Plaza. Водночас триває підготовка до приватизації активу – аукціон планують провести до кінця 2025 року, йдеться у повідомленні Фонду держмайна.
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Ключові факти
- На 6 березня 2025 року на рахунку ТОВ «ІС «Либідь» зберігалося 1,2 млрд грн, які не використовуються в операційній діяльності, уточнили Forbes Ukraine у пресслужбі Фонду держмайна.
- Кошти, отримані від оренди торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza, спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
- «Поки триває підготовка Ocean Plaza до приватизації, торгово-розважальний центр вже працює на економіку країни», – заявила в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило.
Контекст
У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував торгово-розважальний центр Ocean Plaza, що належав російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Тоді до державного бюджету перейшли 100% часток у статутному капіталі ТОВ «Авангард-Віларті», які належали кіпрським компаніям Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited, а також 66,65% частки ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».
12 квітня 2024 року стало відомо, що ТРЦ Ocean Plaza в Києві буде виставлено на приватизацію за 1,65 млрд грн.
У червні 2024 року Мінʼюст подав другу позовну заяву до ВАКС про застосування санкцій до Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка. Всі ці особи мають звʼязки з президентом РФ, і їхні компанії займаються будівництвом інфраструктурних обʼєктів та виробництвом військової продукції.
4 вересня 2024 року ВАКС задовольнив позов Мінʼюсту, наклавши санкції на Аркадія Ротенберга, його сина та ще двох бізнесменів, стягнувши у дохід держави права вимоги за кредитом ТРЦ Ocean Plaza. Загальний борг становить $148 млн основного боргу та $67,6 млн відсотків.
Апеляційна палата ВАКС 10 грудня 2024-го підтвердила рішення про націоналізацію боргів столичного ТРЦ Ocean Plaza. ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» має погасити націоналізований борг до 31 грудня 2025 року.
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