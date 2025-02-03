ФДМУ готує виробника продукції «Ушастий нянь» до приватизації

Фахівці Фонду державного майна України (ФДМУ) готують до приватизації «Вінницяпобутхім», що виготовляє товари під торгівельними марками «Ушастый нянь», «Сарма», «Лотос». Про це розповіла в.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Деталі

«Наші працівники на підприємстві «Вінницяпобутхім» і готують обʼєкт до приватизації», – сказала Смачило.

За місяць-два Фонд держмайна виставить «Вінницяпобутхім» на відкритий конкурс, сподівається вона.

Фонд держмайна вже зняв частину арештів з компанії і отримав погодження більшості міністерств для включення активу до переліку великої приватизації. Далі має бути рішення уряду.

Щойно ФДМУ підготує умови продажу, їх має затвердити аукціонна комісія і погодити уряд. Після цього компанію «Вінницяпобутхім» виставлять на приватизацію на майданчику «Prozorro.Продажі».

«Наш пріоритет – продати «Вінницяпобутхім» швидко і дорого», – сказала Смачило.

Контекст

ПрАТ «Вінницяпобутхім» раніше належав російській компанії «Невская косметика» бізнесмена з РФ Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію «Ушастый нянь», гелі та порошки «Sarma», побутову хімію «Мистер Чистер», зубну пасту «Новый Жемчуг».

У липні 2022 року активи ПрАТ «Вінницяпобутхім» арештували та передали в управління АРМА. Зокрема, під арешт потрапили земельні ділянки і торговельні марки, власником яких була «Невская косметика»: «Ушастый нянь», «Лотос», «Ворсинка», «Мистер Чистер», ВПХ, «Макс», Index, NC, NevskayaNCCosmetika, кошти на рахунках.

АРМА обрала управителем активів TOB «Крайтекс-Сервіс», яке належить Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. Це рішення оскаржували, але обрана компанія відстояла своє право управителя. У липні 2023 року «Крайтекс-Сервіс» відновила виробництво на «Вінницяпобутхім» лінійки засобів для чищення.

У червні 2024-го Міністерство юстиції України ініціювало передачу «Вінницяпобутхім» у власність держави.

Наприкінці липня 2024 року Вищий антикорупційний суд дозволив націоналізувати виробника продукції «Ушастий нянь». АРМА мало припинити договір з управителем, сказала в.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило. «У нас немає жодних юридичних підстав взаємодіяти з колишнім управителем», – сказала Смачило з Фонду держмайна.

«Зупинення існуючого договору управління, який вже працює на державу, не лише зупинить підприємство, а й запустить управління по новому колу», – йдеться у повідомленні АРМА. Агентство ініціювало законопроєкт №10069, який би дозволив АРМА продовжувати управління активами аж до продажу Фондом держмайна.