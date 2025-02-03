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ФДМУ готує виробника продукції «Ушастий нянь» до приватизації

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

1 хв читання

Фахівці Фонду державного майна України (ФДМУ) готують до приватизації «Вінницяпобутхім», що виготовляє товари під торгівельними марками «Ушастый нянь», «Сарма», «Лотос». Про це розповіла в.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Деталі

  • «Наші працівники на підприємстві «Вінницяпобутхім» і готують обʼєкт до приватизації», – сказала Смачило.
  • За місяць-два Фонд держмайна виставить «Вінницяпобутхім» на відкритий конкурс, сподівається вона.
  • Фонд держмайна вже зняв частину арештів з компанії і отримав погодження більшості міністерств для включення активу до переліку великої приватизації. Далі має бути рішення уряду.
  • Щойно ФДМУ підготує умови продажу, їх має затвердити аукціонна комісія і погодити уряд. Після цього компанію «Вінницяпобутхім» виставлять на приватизацію на майданчику «Prozorro.Продажі».
  • «Наш пріоритет – продати «Вінницяпобутхім» швидко і дорого», – сказала Смачило.

Контекст

ПрАТ «Вінницяпобутхім» раніше належав російській компанії «Невская косметика» бізнесмена з РФ Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію «Ушастый нянь», гелі та порошки «Sarma», побутову хімію «Мистер Чистер», зубну пасту «Новый Жемчуг».

У липні 2022 року активи ПрАТ «Вінницяпобутхім» арештували та передали в управління АРМА. Зокрема, під арешт потрапили земельні ділянки і торговельні марки, власником яких була «Невская косметика»: «Ушастый нянь», «Лотос», «Ворсинка», «Мистер Чистер», ВПХ, «Макс», Index, NC, NevskayaNCCosmetika, кошти на рахунках.

АРМА обрала управителем активів TOB «Крайтекс-Сервіс», яке належить Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. Це рішення оскаржували, але обрана компанія відстояла своє право управителя. У липні 2023 року «Крайтекс-Сервіс» відновила виробництво на «Вінницяпобутхім» лінійки засобів для чищення.

У червні 2024-го Міністерство юстиції України ініціювало передачу «Вінницяпобутхім» у власність держави

Наприкінці липня 2024 року Вищий антикорупційний суд дозволив націоналізувати виробника продукції «Ушастий нянь». АРМА мало припинити договір з управителем, сказала в.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило. «У нас немає жодних юридичних підстав взаємодіяти з колишнім управителем», – сказала Смачило з Фонду держмайна.

«Зупинення існуючого договору управління, який вже працює на державу, не лише зупинить підприємство, а й запустить управління по новому колу», – йдеться у повідомленні АРМА. Агентство ініціювало законопроєкт №10069, який би дозволив АРМА продовжувати управління активами аж до продажу Фондом держмайна.

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