Forbes Ukraine провів щорічну конференцію «НадЛюди 2025» на честь людського капіталу

У Києві 25 квітня відбулася конференція «НадЛюди 2025», присвячена ролі людського капіталу в умовах сучасних викликів. У межах події було проведено урочисту церемонію відзнаки найкращого роботодавця року. Форум об’єднав CEO провідних компаній, HR-директорів і топменеджерів, які поділилися практиками ефективного управління командами.

У трьох тематичних блоках обговорень виступило 30 спікерів, серед яких: Тарас Добко, ректор Українського католицького університету, доктор філософії; Ольга Устинова, CEO «Vodafone Україна»; Микола Щербина, СЕО аптечної мережі АНЦ; Андрій Булах, заступник голови правління МХП; Людмила Єропкіна, директорка департаменту персоналу НБУ; Валерій Решетняк, генеральний директор robota.ua; Оксана Журовіч, CEO OMD Optimum Media.

У межах конференції відбулася церемонія нагородження ТОП-50 найкращих роботодавців року і ТОП-11 найефективніших HR-лідерів. Forbes Ukraine оголосив переможців у номінаціях «Найкращий роботодавець 2025» та «Найефективніший HR-лідер 2025». Ними стали компанія Intellias та Андрій Булах, HRD MХП, відповідно.

Учасники говорили про нові виклики: скільки платити, як мотивувати, навчати, утримувати таланти. Лідери компаній обмінювалися думками, як підтримати команди у стані хронічної тривоги та які соціальні ініціативи можуть стати джерелом внутрішньої сили.

«Надія, терплячість, орієнтація на довгострокові цілі», – відповів ректор Українського католицького університету Тарас Добко на запитання про те, як будувати попри все. Він поділився досвідом розвитку УКУ, одного з найуспішніших приватних університетів, що розбудовується вже третє десятиліття.

Тарас Добко, ректор Українського католицького університету, доктор філософії

«Що робить найкращих найкращими?» – обговорювали учасники дискусії: співзасновник і СЕО appflame Олександр Пасиков, СЕО Vodafone Ольга Устинова та регіональний директор Acino Євген Заїка. Вони персоніфікують абсолютно різні корпоративні культури, які мають одну спільну рису – вони працюють. Цього року всі три компанії увійшли до ТОП-50 найкращих роботодавців країни.

Спікери дискусії «Найкращі умови для роботи. Формула СЕО»

«Професійність, уміння створювати сенси, добре серце», – так окреслив лідерські чесноти генерал Валерій Залужний. Він наголосив, що важливо не боятися помилок, адже без них зростання команд неможливе.

Валерій Залужний, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії

Роль гумору і самоіронії обговорили СЕО агенції OMD Оксана Журовіч і СЕО Yasno Сергій Коваленко. Діалог модерував військовослужбовець і стендап-комік Сергій Чирков.

Сергій Чирков, стендап-комік, військовослужбовець, Оксана Журовіч, CEO OMD Optimum Media, Сергій Коваленко, СЕО Yasno

«65% компаній очікують погіршення ситуації і лише чверть планує активне розширення», – розповів CEO robota.ua Валерій Решетняк. Він також зазначив, що 14% компаній уже активно інтегрують штучний інтелект у бізнес-процеси.

Валерій Решетняк, генеральний директор robota.ua Фото Фото Антон Забєльський

Найкращим HR-лідером цього року, за версією Forbes, став заступник голови правління MХП Андрій Булах. «Секрет корпоративної культури – many happy people – зібрати під однією парасолькою тих, кому в кайф досягати результатів», – поділився він.

Андрій Булах, заступник голови правління MХП

Найкращим роботодавцем 2025 року стала компанія Intellias. Вона вдруге поспіль посіла перше місце і з 2022-го стабільно входить до десятки найкращих. «Компанія, де талант може себе проявити, де люди не бояться поставити дурнувате запитання СЕО чи показати свою вразливість», – так описав Intellias’ Way віцепрезидент з управління талантами Роман Гапачило.

Роман Гапачило, віцепрезидент з управління талантами, Intellias

Конференція «НадЛюди 2025» зібрала понад 350 гостей і стала платформою для обговорення ідей щодо адаптації команд до реальності війни та стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Генеральний партнер: Rоbota.ua

Офіційні партнери: OMD Optimum Media, «Інтерпайп», Intellias, Genesis

Партнер експозони: INGO

Генеральний медіапартнер: Starlight Media

Офіційний медіапартнер: 1+1 Media