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Франція планує провести другу за три дні зустріч для обговорення безпеки України та Європи – Reuters

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Франція планує провести другу зустріч із західними лідерами, на якій обговорюватимуть питання безпеки України та Європи. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Деталі 

  • На зустріч запрошено європейські країни, що не були присутні на попередній зустрічі та Канаду.
  • Серед учасників буде Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Частина лідерів може долучитися до зустрічі через відеозвʼязок.

Контекст 

Перша екстрена зустріч, організована президентом Франції Емманюелем Макроном 17 лютого, відбулася на тлі оголошення США про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва.

До складу першої зустрічі входили важливі європейські лідери, зокрема президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, премʼєр-міністри Данії, Іспанії та Польщі Метте Фредеріксен, Педро Санчес і Дональд Туск та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Одним із ключових питань на першій зустрічі стала пропозиція Макрона про розміщення європейських миротворчих сил на лінії розмежування в Україні, що викликало суперечки серед лідерів. Німеччина, Італія, Іспанія та Польща виступили проти цієї ініціативи.

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