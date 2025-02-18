Збільшення видатків на оборону і гарантії безпеки України. Підсумки зустрічі лідерів ЄС у Парижі

Лідери європейських країн на екстреному саміті у Парижі не оголосили про конкретні рішення, але ЄС і НАТО заявили про необхідність більше інвестувати в оборону і надати Україні надійні гарантії безпеки, пише ВВС 18 лютого. Після цих перемовин президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президентам США та України – Дональду Трампу та Володимиру Зеленському.

Ключові факти

У переговорах у Парижі брали участь лідери Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Данії, Польщі, Нідерландів та керівники НАТО та Євросоюзу.

«Європа готова і хоче зробити крок уперед. Очолити надання гарантій безпеки для України. Готові вкладати набагато більше коштів у нашу безпеку. Деталі ще мають визначитися, але зобовʼязання зрозумілі», – написав у соцмережі X генсек НАТО Марк Рютте.

Після саміту президент Франції Еммануель Макрон, який організував зустріч у Парижі, наголосив, що європейці мають «краще, більше та разом» інвестувати в оборону зараз і в майбутньому.

«Для цього європейці хочуть прискорити реалізацію своєї власної програми із забезпечення суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. Роботу буде продовжено на основі пропозицій Єврокомісії – як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону», – заявив Макрон.

Він після переговорів у Парижі зателефонував Дональду Трампу та Володимиру Зеленському.

«Ми прагнемо міцного та довготривалого світу в Україні. Для цього Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців. Інакше є ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як і Мінські угоди», – написав французький президент.

Зеленський також розповів про розмову з Макроном. «Ми маємо спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи», – написав він 17 лютого увечері.

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер розповів після саміту в Парижі, що наступного тижня вирушить до США, щоб обговорити з Трампом «ключові елементи довгострокового миру». За словами Стармера, найближчими днями він поговорить і з Зеленським, а потім європейські лідери мають намір провести ще одну зустріч. Він наголосив, що будь-яка мирна угода має бути гарантованою США. «Гарантії безпеки з боку США – єдиний ефективний спосіб утримати Росію від нового нападу на Україну», – сказав британський премʼєр.

Напередодні Financial Times повідомило, що під час зустрічі в Парижі деякі європейські лідери (передусім Німеччина, Польща та Іспанія) заявили про своє небажання спрямовувати миротворчі сили в Україну.

Контекст

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і готовність працювати разом на рівні команд, технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Після цих телефонних розмов Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Зустріч американської та російської делегацій відбудеться в Ер-Ріяді 18 лютого.

17 лютого високопоставлені європейські лідери зустрілися в Парижі, щоб обговорити свою реакцію на рішення президента США Дональда Трампа розпочати переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.