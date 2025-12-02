Деталі

Компанія анонсувала одразу два продукти: велику модель Mistral 3, яку називає «найкращою у світі відкритоваговою мультимодальною та багатомовною», а також компактну модель Ministral 3, розраховану на використання в робототехніці, дронах, автомобілях, смартфонах і ноутбуках.

Обидві моделі мають розширити комерційні можливості компанії на тлі посилення конкуренції на ринку.

Велика модель Mistral орієнтована на складні корпоративні сценарії, наукові обчислення, RAG-системи та агентні робочі процеси.

та агентні робочі процеси. Натомість мала Ministral 3 може працювати на одному графічному процесорі, знижуючи вартість інференсу і прискорюючи розробку. У компанії підкреслюють, що невеликі моделі стають оптимальним рішенням для більшості практичних задач завдяки низькій затримці та можливості кастомізації.

«Наступний розділ ШІ – це не просто більші моделі, це розумніші, швидші та відкриті моделі. Разом ми будуємо епоху розподіленого інтелекту», – заявила компанія.

Нові релізи відбуваються на тлі активного нарощування комерційних проєктів. Лише цього тижня Mistral оголосила про партнерство з HSBC – банк отримав доступ до її моделей для фінансового аналізу, перекладів та інших задач.

Компанія вже уклала контракти на сотні мільйонів доларів і розглядає можливості M&A для прискорення зростання.

Контекст

Mistral, заснована в 2023 році, стала одним із найпомітніших європейських ШІ-гравців. У вересні вона залучила €1,7 млрд інвестицій, з яких €1,3 млрд надала нідерландська ASML, а також приєдналася Nvidia. Раунд підняв оцінку компанії до €11,7 млрд після попередніх інвестицій від Microsoft та Andreessen Horowitz. Після цього засновники Mistral AI Артур Менш, Тімоте Лакруа та Гійом Лампл стали першими ШІ-мільярдерами Франції.

На європейському ринку конкуренція загострюється: у 2025 році офіси на континенті відкриють OpenAI та Anthropic, які цього року залучили відповідно $13 млрд при оцінці $183 млрд та здійснили продаж акцій за оцінкою $500 млрд. На цьому тлі Mistral намагається довести, що її майже €12-мільярдна капіталізація відповідає амбіціям – і робить ставку на «розподілену, швидшу та більш доступну» епоху ШІ.