Французский стартап Mistral выпустил новый набор моделей искусственного интеллекта – Mistral 3 и Ministral 3. Компания стремится удержать темп в гонке с крупнейшими ИИ-лабораториями мира, включая Google, OpenAI и DeepSeek, пишет CNBC, пишет CNBC.
Детали
- Компания анонсировала сразу два продукта: большую модель Mistral 3, которую называет «лучшей в мире открытовесовой мультимодальной и многоязычной», а также компактную модель Ministral 3, рассчитанную на использование в робототехнике, дронах, автомобилях, смартфонах и ноутбуках.
- Обе модели должны расширить коммерческие возможности компании на фоне усиления конкуренции на рынке.
- Большая модель Mistral ориентирована на сложные корпоративные сценарии, научные вычисления, RAG-системы и агентские рабочие процессы.
- Зато небольшая Ministral 3 может работать на одном графическом процессоре, снижая стоимость инференса и ускоряя разработку. В компании подчеркивают, что небольшие модели становятся оптимальным решением для большинства практических задач благодаря низкой задержке и возможности кастомизации.
- «Следующий раздел ИИ – это не просто большие модели, это более умные, быстрые и открытые модели. Вместе мы строим эпоху распределенного интеллекта», – заявила компания.
- Новые релизы происходят на фоне активного наращивания коммерческих проектов. Только на этой неделе Mistral объявила о партнерстве с HSBC – банк получил доступ к ее моделям для финансового анализа, переводов и других задач.
- Компания уже заключила контракты на сотни миллионов долларов и рассматривает возможности M&A для ускорения роста.
Контекст
Mistral, основанная в 2023 году, стала одним из самых заметных европейских ИИ-игроков. В сентябре она привлекла €1,7 млрд инвестиций, из которых €1,3 млрд предоставила нидерландская ASML, а также присоединилась Nvidia. Раунд поднял оценку компании до €11,7 млрд после предыдущих инвестиций от Microsoft и Andreessen Horowitz. После этого основатели Mistral AI Артур Менш, Тимоте Лакруа и Гийом Лампл стали первыми ИИ-миллиардерами Франции.
На европейском рынке конкуренция обостряется: в 2025 году офисы на континенте откроют OpenAI и Anthropic, которые в этом году привлекли соответственно $13 млрд при оценке $183 млрд и осуществили продажу акций по оценке $500 млрд. На этом фоне Mistral пытается доказать, что ее почти €12-миллиардная капитализация соответствует амбициям – и делает ставку на «распределенную, более быструю и более доступную» эпоху ИИ.
