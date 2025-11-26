Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force, що переговори з Росією «просуваються», дедлайнів для мирного плану більше немає, частину пунктів скорочують, а ключові питання – території, припинення вогню та безпекові гарантії – досі обговорюються.

Деталі

Тези з розмови Трампа з журналістами:

Трамп заявив, що Зеленський «хотів би приїхати», але спершу треба завершити переговори. «Він хотів би приїхати, але я думаю, що нам спочатку варто довести угоду до кінця. У нас хороші переговори. Ми почали з Росією, у нас тривають переговори з Росією. Україна тримається добре, думаю, вони задоволені цим, вони хочуть, щоб усе закінчилося… ми добиваємося прогресу», – сказав глава Білого дому.

Трамп уточнив, що спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви вже наступного тижня. У РФ він говоритиме з главою Кремля Володимиром Путіним про мирний план США. Також він не виключив, що Віткофф, імовірно, поїде в російську столицю разом із його зятем Джаредом Кушнером, який брав участь у переговорах щодо мирного плану в Женеві.

Дедлайну мирної угоди Трамп не встановлює: «Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому… У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн у для мене? Коли все (війна — ред.) закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати. Вони втрачають занадто багато людей», – відповів Трамп.

Він сказав, що план із 28 пунктів зовсім не був планом, а був концепцією. І судячи з усього, кількість пунктів скоротилася.Він сказав, що план із 28 пунктів зовсім не був планом, а був концепцією. І судячи з усього, кількість пунктів скоротилася. «28 пунктів» – це лише концепція; зараз йдеться вже про 22: «Багато пунктів вирішено дуже вдало».

Трамп заявив, що фронт рухається «в одному напрямку», і РФ може захопити території найближчими місяцями: «То що, ви хочете втратити ще 50-60 тисяч людей?»

Поступкою Росії він називає можливе рішення «не просуватися далі» та припинити вогонь.

Переговори тривають, і є складні територіальні питання: «Кордон не може проходити через шосе чи центр міста».

Трамп каже, що слова Віткоффа на записі Bloomberg – це «звичайні переговори»: «Йому потрібно «продати» це Україні і «продати» Україну Росії».

Гарантії безпеки та питання НАТО зараз обговорюються з Європою: «Європа буде багато в чому задіяна».

Контекст

23–24 листопада у Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України щодо запропонованого Вашингтоном плану припинення війни. Київ разом із європейськими партнерами вніс контрпропозиції, ключовим елементом яких стали безпекові гарантії за зразком статті 5 Північноатлантичного договору НАТО. За підсумками зустрічі сторони підготували «оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир»; робота над ним продовжується. Forbes Ukraine відстежував розвиток подій навколо цього плану.

25 листопада в Абу-Дабі українська делегація принципово погодилася з мирним планом, запропонованим адміністрацією президента Дональда Трампа; залишилися лише «незначні деталі», які ще треба узгодити. Про це повідомили CBS News, ABC News та Axios з посиланням на американських чиновників і джерела, обізнані з ходом переговорів.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Сполучені Штати досягли «суттєвого прогресу» у підготовці мирної угоди між Україною та Росією, однак ще є «кілька чутливих, але цілком розв’язних моментів», які потребують фінального узгодження.