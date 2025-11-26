Підписка від 25 грн
«Фронт рухається в один бік, угода буде скоро, дедлайнів немає». Головне з брифінгу Трампа

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

2 хв читання

Президент Дональд Трамп спілкується зі ЗМІ на борту Air Force One 25 листопада 2025 року під час польоту до Флориди /Gettyimages

Президент Дональд Трамп спілкується зі ЗМІ на борту Air Force One 25 листопада 2025 року під час польоту до Флориди Фото Gettyimages

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force, що переговори з Росією «просуваються», дедлайнів для мирного плану більше немає, частину пунктів скорочують, а ключові питання – території, припинення вогню та безпекові гарантії – досі обговорюються.

Тези з розмови Трампа з журналістами:

  • Трамп заявив, що Зеленський «хотів би приїхати», але спершу треба завершити переговори. «Він хотів би приїхати, але я думаю, що нам спочатку варто довести угоду до кінця. У нас хороші переговори. Ми почали з Росією, у нас тривають переговори з Росією. Україна тримається добре, думаю, вони задоволені цим, вони хочуть, щоб усе закінчилося… ми добиваємося прогресу», – сказав глава Білого дому.
  • Трамп уточнив, що спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви вже наступного тижня. У РФ він говоритиме з главою Кремля Володимиром Путіним про мирний план США. Також він не виключив, що Віткофф, імовірно, поїде в російську столицю разом із його зятем Джаредом Кушнером, який брав участь у переговорах щодо мирного плану в Женеві.
  • Дедлайну мирної угоди Трамп не встановлює: «Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому… У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн у для мене? Коли все (війна — ред.) закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати. Вони втрачають занадто багато людей», – відповів Трамп.
  • Він сказав, що план із 28 пунктів зовсім не був планом, а був концепцією. І судячи з усього, кількість пунктів скоротилася.Він сказав, що план із 28 пунктів зовсім не був планом, а був концепцією. І судячи з усього, кількість пунктів скоротилася. «28 пунктів» – це лише концепція; зараз йдеться вже про 22: «Багато пунктів вирішено дуже вдало».
  • Трамп заявив, що фронт рухається «в одному напрямку», і РФ може захопити території найближчими місяцями: «То що, ви хочете втратити ще 50-60 тисяч людей?»
  • Поступкою Росії він називає можливе рішення «не просуватися далі» та припинити вогонь.
  • Переговори тривають, і є складні територіальні питання: «Кордон не може проходити через шосе чи центр міста».
  • Трамп каже, що слова Віткоффа на записі Bloomberg – це «звичайні переговори»: «Йому потрібно «продати» це Україні і «продати» Україну Росії».
  • Гарантії безпеки та питання НАТО зараз обговорюються з Європою: «Європа буде багато в чому задіяна».

Контекст

23–24 листопада у Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України щодо запропонованого Вашингтоном плану припинення війни. Київ разом із європейськими партнерами вніс контрпропозиції, ключовим елементом яких стали безпекові гарантії за зразком статті 5 Північноатлантичного договору НАТО. За підсумками зустрічі сторони підготували «оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир»; робота над ним продовжується. Forbes Ukraine відстежував розвиток подій навколо цього плану.

25 листопада в Абу-Дабі українська делегація принципово погодилася з мирним планом, запропонованим адміністрацією президента Дональда Трампа; залишилися лише «незначні деталі», які ще треба узгодити. Про це повідомили CBS News, ABC News та Axios з посиланням на американських чиновників і джерела, обізнані з ходом переговорів.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Сполучені Штати досягли «суттєвого прогресу» у підготовці мирної угоди між Україною та Росією, однак ще є «кілька чутливих, але цілком розв’язних моментів», які потребують фінального узгодження.

