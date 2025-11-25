Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:20 хвилин
Міністр Сухопутних сил США Ден Дрісколл став новим спецпредставником Дональда Трампа, бере активну участь у переговорах про завершення війни Росії проти України, але досі лишається «темною конячкою» у політичному істеблішменті. Яку роль він відіграватиме?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
У переговорах стосовно завершення російсько-української війни з’явився новий активний гравець – Ден Дрісколл, 39, міністр Сухопутних сил США. Президент США Дональд Трамп назвав його своїм новим спецпредставником.
Минулого тижня делегація Дрісколла три дні пропрацювала у Києві. Зокрема передала українським посадовцям мирний план із 28 пунктів, який перетинав червоні лінії України.
Вже у неділю Дрісколл долучився до переговорів з українською делегацією у Женеві, на яких план було змінено з урахуванням позицій Києва. А на початку цього тижня – проводить в Абу-Дабі непублічні переговори з головою ГУР Кирилом Будановим та російською делегацією, за даними джерел Financial Times.
Як Дрісколл з’явився на переговорному треку? Які меседжі доносив у Києві та як його появу оцінюють українські дипломати? Розбір Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.