Міністр Сухопутних сил США Ден Дрісколл став новим спецпредставником Дональда Трампа, бере активну участь у переговорах про завершення війни Росії проти України, але досі лишається «темною конячкою» у політичному істеблішменті. Яку роль він відіграватиме?

У переговорах стосовно завершення російсько-української війни з’явився новий активний гравець – Ден Дрісколл, 39, міністр Сухопутних сил США. Президент США Дональд Трамп назвав його своїм новим спецпредставником.

Минулого тижня делегація Дрісколла три дні пропрацювала у Києві. Зокрема передала українським посадовцям мирний план із 28 пунктів, який перетинав червоні лінії України.

Вже у неділю Дрісколл долучився до переговорів з українською делегацією у Женеві, на яких план було змінено з урахуванням позицій Києва. А на початку цього тижня – проводить в Абу-Дабі непублічні переговори з головою ГУР Кирилом Будановим та російською делегацією, за даними джерел Financial Times.

Як Дрісколл з’явився на переговорному треку? Які меседжі доносив у Києві та як його появу оцінюють українські дипломати? Розбір Forbes Ukraine.