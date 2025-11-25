Під час переговорів в Абу-Дабі 25 листопада українська делегація погодилася на мирний план, запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа: залишилися «незначні деталі». Про це повідомляють CBS News , ABC News та Axios з посиланням на американських чиновників та джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Деталі

«Українці погодилися на мирну угоду. Залишаються деякі незначні деталі, які треба узгодити, але вони погоджуються на мирну угоду», – цитують американського чиновника CBS News та ABC News.

В Абу-Дабі тривають переговори міністра армії США Дена Дрісколла з російською делегацією, пише Axios. Зазначається, що переговори Дрісколла з росіянами почалися в понеділок і тривали весь вівторок. Представник Дрісколла підполковник Джефф Толберт заявив: «Переговори йдуть добре, ми залишаємося оптимістичними».

Початковий американський план з 28 пунктів після переговорів у Женеві скоротили до 19 пунктів. З документа виключили кілька суперечливих питань: від України більше не вимагають передати Росії Донбас, винесли за дужки питання про НАТО, а також з домовленостей прибрали пункти про обовʼязкову амністію учасників війни і обмеження чисельності української армії.

За оновленим проєктом, чисельність ЗСУ обмежать 800 000 – це фактично нинішній розмір армії – найбільша в Європі (після російської), повідомив в X кореспондент FT Крістофер Міллер з посиланням на високопоставлених посадовців. За їх словами, питання територій і гарантій безпеки досі не узгоджені й вирішуватимуться між Зеленським і Трампом.

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що сторони погодили основні норми угоди, і Київ розраховує на візит Зеленського до США до кінця листопада для остаточного підписання документа з президентом Трампом.

Офіційної реакції Кремля на оновлений план немає. За даними Bloomberg, російські чиновники вважають нову версію мирного плану провальною. Москва очікує, що США представлять оновлену версію плану після його узгодження з європейцями та українцями, заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт у заявила, що Сполучені Штати досягли «суттєвого прогресу» в питанні укладання «мирної угоди» між Україною та Росією, однак залишаються «кілька чутливих, але цілком розв’язних деталей», які ще потрібно узгодити.

Контекст

У Женеві високопосадовці США та України 23 та 24 листопада обговорили запропонований Вашингтоном план завершення війни. Київ і європейські столиці запропонували контпропозиції, які містять, зокрема, безпекові гарантії на кшталт статті 5 статуту НАТО. На переговорах сторони підготували «оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир», робота над ним триває. Forbes Ukraine слідкував за новинами навколо мирного плану.