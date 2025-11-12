На позачерговому засіданні Кабмін ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 12 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Тимчасове виконання обовʼязків міністра доручили заступниці з питань європейської інтеграції Людмилі Сугак. Причини відсторонення Галущенка Свириденко не назвала.
- Герман Галущенко відреагував на своє відсторонення від посади міністра юстиції, заявивши, що повністю підтримує необхідність спочатку ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями.
Контекст
Як повідомила УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, 10 листопада вранці детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії «Квартал 95». Слідчі дії також відбулися у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.
У межах розслідування НАБУ оприлюднило уривки аудіозаписів, що можуть свідчити про ймовірну корупцію в енергетиці. За версією слідства, в «Енергоатомі» діяла схема «шлагбаум»: постачальників примушували віддавати 10–15% від суми контрактів як «відкат». У разі відмови платежі блокували або контрагента виключали з реєстру.
У справі фігурують заступник керівника Фонду держмайна та колишній правоохоронець, які, за даними НАБУ, через зв’язки в Міненерго та «Енергоатомі» впливали на призначення, тендери й розподіл коштів.
11 листопада наглядова рада «Енергоатому» оголосила про скликання позачергового засідання для оцінки ситуації. НАБУ оголосило підозру сімом особам, затримані п’ятеро фігурантів справи.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.