На позачерговому засіданні Кабмін ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 12 листопада.

Деталі

Тимчасове виконання обовʼязків міністра доручили заступниці з питань європейської інтеграції Людмилі Сугак. Причини відсторонення Галущенка Свириденко не назвала.

Герман Галущенко відреагував на своє відсторонення від посади міністра юстиції, заявивши, що повністю підтримує необхідність спочатку ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями.

Контекст

Як повідомила УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, 10 листопада вранці детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії «Квартал 95». Слідчі дії також відбулися у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.

У межах розслідування НАБУ оприлюднило уривки аудіозаписів, що можуть свідчити про ймовірну корупцію в енергетиці. За версією слідства, в «Енергоатомі» діяла схема «шлагбаум»: постачальників примушували віддавати 10–15% від суми контрактів як «відкат». У разі відмови платежі блокували або контрагента виключали з реєстру.

У справі фігурують заступник керівника Фонду держмайна та колишній правоохоронець, які, за даними НАБУ, через зв’язки в Міненерго та «Енергоатомі» впливали на призначення, тендери й розподіл коштів.

11 листопада наглядова рада «Енергоатому» оголосила про скликання позачергового засідання для оцінки ситуації. НАБУ оголосило підозру сімом особам, затримані п’ятеро фігурантів справи.