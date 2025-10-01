Гендиректор McLaren Racing Зак Браун отримав 37,3 млн фунтів стерлінгів ($50,3 млн) у 2024 році після того, як його команда вперше з 1998 року виграла командний титул у «Формулі-1». Це зробило його одним із найвисокооплачуваніших топменеджерів у спортивній індустрії, пише Bloomberg із посиланням на звітність McLaren.

Деталі

Винагорода Брауна зросла на 41% порівняно з попереднім роком (26,4 млн фунтів стерлінгів), а загальні виплати ключовому менеджменту компанії більш ніж подвоїлися, до 75,7 млн фунтів стерлінгів, здебільшого завдяки виплатам у вигляді акцій.

Після успішного сезону McLaren збільшила виручку на 23%, до 530,3 млн фунтів стерлінгів, а прибуток до оподаткування зріс утричі, до 37,5 млн фунтів стерлінгів.

Компанію нещодавно оцінили у понад 3 млрд фунтів стерлінгів у межах угоди про зміну структури власності: контрольний пакет отримали фонди з Бахрейну та Абу-Дабі, викупивши частку MSP Sports Capital.

Контекст

Під керівництвом генерального директора Зака Брауна McLaren Racing минулого року вперше за 26 років виграла командний чемпіонат. Пілоти команди Оскар Піастрі та Ландо Норріс наразі є головними претендентами на перемогу в чемпіонаті пілотів для McLaren, що може стати першим таким досягненням з 2008 року.

Хоча гоночна команда демонструє високі результати, виробнику спортивних автомобілів преміумкласу McLaren Automotive Ltd., що входить до групи, ще належить подолати чимало труднощів.

CYVN прагне подолати багаторічні збитки цього фінансово обмеженого виробника. Останніми роками McLaren неодноразово звертався до акціонерів за фінансуванням, продав частину своєї колекції історичних автомобілів, позбувся підрозділу передових технологій і завершив угоду з продажу та зворотної оренди своєї штаб-квартири у Вокінгу.