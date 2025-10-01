Гендиректор McLaren Racing Зак Браун получил 37,3 млн фунтов стерлингов ($50,3 млн) в 2024 году после того, как его команда впервые с 1998 года выиграла командный титул в «Формуле-1». Это сделало его одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в спортивной индустрии, пишет Bloomberg со ссылкой на отчетность McLaren.
Подробности
- Вознаграждение Брауна выросло на 41% по сравнению с предыдущим годом (26,4 млн фунтов стерлингов), а общие выплаты ключевому менеджменту компании более чем удвоились, до 75,7 млн фунтов стерлингов, в основном благодаря выплатам в виде акций.
- После успешного сезона McLaren увеличила выручку на 23%, до 530,3 млн фунтов стерлингов, а прибыль до налогообложения выросла втрое, до 37,5 млн фунтов стерлингов.
- Компанию недавно оценили более чем в 3 млрд фунтов стерлингов в рамках соглашения об изменении структуры собственности: контрольный пакет получили фонды из Бахрейна и Абу-Даби, выкупив долю MSP Sports Capital.
Контекст
Под руководством генерального директора Зака Брауна McLaren Racing в прошлом году впервые за 26 лет выиграла командный чемпионат. Пилоты команды Оскар Пиастри и Ландо Норрис являются главными претендентами на победу в чемпионате пилотов для McLaren, что может стать первым таким достижением с 2008 года.
Хотя гоночная команда демонстрирует высокие результаты, производителю спортивных автомобилей премиум-класса McLaren Automotive Ltd., входящему в группу, еще предстоит преодолеть немало трудностей.
CYVN стремится преодолеть многолетний ущерб этого финансово ограниченного производителя. В последние годы McLaren неоднократно обращался к акционерам за финансированием, продал часть своей коллекции исторических автомобилей, лишился подразделения передовых технологий и завершил сделку по продаже и обратной аренде своей штаб-квартиры в Вокинге.
