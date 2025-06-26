У липні 2023-го на трасу «Формули-1» в британському Сільверстоуні вийшли 11 команд замість традиційних десяти. Позиції в кінці стартової решітки зайняли актори Бред Пітт і Дамсон Ідріс. Вони грають пілотів вигаданої команди APXGP у фільмі Apple «Формула-1». Організатори чемпіонату дали творцям безпрецедентний доступ до світу автоперегонів. Стрічка виходить в український прокат 26 червня. Що варто про неї знати?
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Очільник гоночної команди APXGP Рубен Сервантес (Хавʼєр Бардем) у відчаї: його пілоти – останні в рейтингу «Формули-1», і рада директорів вимагає кращих результатів. На кону – право управляти командою. Врятувати приятеля погоджується ветеран «Формули-1» Сонні Гейз у виконанні Бреда Пітта. Після 30-річної кар’єрної паузи він повертається у вищий ешелон перегонів, щоб підсилити напарника-новачка. Але спрацюватися з новим членом APXGP виявляється непросто.
Спортивну драму «Формула-1» зняв режисер Джозеф Косінскі за сценарієм Ерена Крюгера – обоє раніше працювали над фільмом «Топ Ґан: Меверік», що став найкасовішою стрічкою 2022 року з бокс-офісом $1,5 млрд.
Поряд зі світовими кінозірками на знімальному майданчику «Формули-1» опинилися провідні пілоти, а співпродюсером фільму виступив семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Зйомки тривали 18 місяців на трьох континентах і під час 14 реальних Гран-прі, пише GQ. Бюджет картини – $200 млн, за інформацією видання.
«Гонки виглядають приголомшливо реалістично», – йдеться у рецензії на фільм видання New York Post. Variety називає стрічку «адреналіновим кайфом», а Rolling Stone – зразковим блокбастером.
Як створювалася «Формула-1»? Forbes Ukraine зібрав п’ять цікавих фактів з матеріалів, наданих дистриб’ютором фільму «Кіноманія».
Для ролі Бред Пітт навчився керувати болідом
Виконавці головних ролей Бред Пітт і Дамсон Ідріс місяцями навчалися керувати гоночними автомобілями. Вони почали підготовку на спорткарах, а потім тренувалися на болідах «Формули-3» та «Формули-2».
«Коли глядач бачить Пітта за кермом – це не акторська гра, – розповідав режисер стрічки Косінскі. – Він дійсно зосереджений на тому, щоб утримувати машину на трасі».
Фітнес-тестування акторів було наближене до стандартів F1. «З Бредом і Дамсоном нам потрібно було прискорити процес [адаптації тіла до навантажень], на який зазвичай ідуть роки», – зазначає тренер акторів Баррі Сіґріст, який працював із гоночною командою Haas.
У 2023-му Пітт та Ідріс зʼявилися на Гран-прі в Сільверстоуні, де дія фільму вперше перетнулася з реальним сезоном «Формули-1». На той момент актори вже пройшли випробування трасою – тренувалися в Ле-Кастелле на півдні Франції та на кількох локаціях у Великій Британії, пише GQ.
У Сільверстоуні актори виїхали на прогрівальне коло разом із Гамільтоном та іншими 19 гонщиками F1. У команди було близько девʼяти хвилин, щоб зняти сцену перед початком гонки.
Apple та Sony винайшли камери спеціально для зйомок «Формули-1»
Завдяки спеціальним камерам у фільмі «Топ Ґан» Косінські вдалося «посадити» глядачів у кабіну винищувача. Це стало одним із факторів успіху стрічки, переконаний режисер. Він вирішив зробити те саме з болідами у «Формулі-1».
Проте якщо у винищувач можна поставити камери вагою 20–30 кг, то для боліда важливий кожен кілограм. Камери мали бути легкими, маленькими та мобільними, але водночас передавати зображення, достатнє для IMAX. Крім того, вони повинні були працювати на дистанційному керуванні через радіочастоти і не втрачати сигнал на кількакілометровому треку.
Разом із компанією Sony фільммейкери розробили камери-сенсори Carmen. На кожному боліді APXGP розміщувалося кілька таких пристроїв, які разом могли вести зйомку в 15 положеннях.
Крім того, в партнерстві з «Формулою-1» та Apple створили камери на базі компонентів iPhone, які були вбудовані у боліди реальних пілотів F1 під час перегонів. Ці кадри також ввійшли до фільму.
«Думаю, нам вдалося зняти щось таке, чого не побачиш у телетрансляції», – каже Косінскі.
Автівки для фільму розробили з компанією Mercedes
Автомобілі APXGP, розроблені для фільму, здатні розганятися до 320 км на годину. Їх допомогла побудувати компанія Mercedes, а куратором процесу став керівник гоночної команди Mercedes-AMG Тото Вольф. Він запропонував фільммейкерам модифікувати боліди «Формули-2» і надав доступ до своєї інженерної команди.
Для фільму виробили 12 машин: шість для водіння і стільки ж для аварій. Корпуси камер розмістили на днищі болідів разом із батареями та радіообладнанням.
Під час зйомок боліди APXGP щодня проїжджали від 170 до 250 км на день – повноцінну дистанцію чемпіонату. Загалом кожне авто подолало понад 9000 км гоночної дистанції.
Доступ за лаштунки F1
Ключовою декорацією фільму став гараж APXGP – інфраструктурний комплекс команди на автодромі, де зберігають боліди і проводять їхнє технічне обслуговування. Декорації інтегрували у справжній піт-лейн «Формули-1». У Сільверстоуні команда APXGP розмістилася між боксами Mercedes та Ferrari.
Знімальній групі дали доступ не лише до «фасадної» частини гаражів F1, яку бачить світова преса, а й до «бекофісу», куди не пускають конкурентів. Зокрема фільммейкери змогли побувати за лаштунками гаражів Red Bull, McLaren, Aston Martin і Mercedes і відтворити їх на знімальному майданчику.
Як створювалася штаб-квартира APXGP
Одна з головних локацій фільму – штаб-квартира команди APXGP. Її створили на кількох реальних об’єктах. «Обличчям» будівлі став футуристичний центр McLaren, спроєктований британським архітектором Норманом Фостером. Виробничий цех, показаний у фільмі, належить Mercedes, а аеродинамічна труба для тестування болідів – команді Williams.
«Ми не копіювали одну команду – ми зібрали найкраще з усіх», – каже художник-постановник фільму Марк Тілдслі.
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