У липні 2023-го на трасу «Формули-1» в британському Сільверстоуні вийшли 11 команд замість традиційних десяти. Позиції в кінці стартової решітки зайняли актори Бред Пітт і Дамсон Ідріс. Вони грають пілотів вигаданої команди APXGP у фільмі Apple «Формула-1». Організатори чемпіонату дали творцям безпрецедентний доступ до світу автоперегонів. Стрічка виходить в український прокат 26 червня. Що варто про неї знати?

Очільник гоночної команди APXGP Рубен Сервантес (Хавʼєр Бардем) у відчаї: його пілоти – останні в рейтингу «Формули-1», і рада директорів вимагає кращих результатів. На кону – право управляти командою. Врятувати приятеля погоджується ветеран «Формули-1» Сонні Гейз у виконанні Бреда Пітта. Після 30-річної кар’єрної паузи він повертається у вищий ешелон перегонів, щоб підсилити напарника-новачка. Але спрацюватися з новим членом APXGP виявляється непросто.

Спортивну драму «Формула-1» зняв режисер Джозеф Косінскі за сценарієм Ерена Крюгера – обоє раніше працювали над фільмом «Топ Ґан: Меверік», що став найкасовішою стрічкою 2022 року з бокс-офісом $1,5 млрд.

Поряд зі світовими кінозірками на знімальному майданчику «Формули-1» опинилися провідні пілоти, а співпродюсером фільму виступив семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Зйомки тривали 18 місяців на трьох континентах і під час 14 реальних Гран-прі, пише GQ. Бюджет картини – $200 млн, за інформацією видання.

«Гонки виглядають приголомшливо реалістично», – йдеться у рецензії на фільм видання New York Post. Variety називає стрічку «адреналіновим кайфом», а Rolling Stone – зразковим блокбастером.

Як створювалася «Формула-1»? Forbes Ukraine зібрав п’ять цікавих фактів з матеріалів, наданих дистриб’ютором фільму «Кіноманія».

Трейлер фільму «Формула-1». Джерело: Warner Bros. Pictures Ukraine

Для ролі Бред Пітт навчився керувати болідом

Виконавці головних ролей Бред Пітт і Дамсон Ідріс місяцями навчалися керувати гоночними автомобілями. Вони почали підготовку на спорткарах, а потім тренувалися на болідах «Формули-3» та «Формули-2».

«Коли глядач бачить Пітта за кермом – це не акторська гра, – розповідав режисер стрічки Косінскі. – Він дійсно зосереджений на тому, щоб утримувати машину на трасі».

Фітнес-тестування акторів було наближене до стандартів F1. «З Бредом і Дамсоном нам потрібно було прискорити процес [адаптації тіла до навантажень], на який зазвичай ідуть роки», – зазначає тренер акторів Баррі Сіґріст, який працював із гоночною командою Haas.

У 2023-му Пітт та Ідріс зʼявилися на Гран-прі в Сільверстоуні, де дія фільму вперше перетнулася з реальним сезоном «Формули-1». На той момент актори вже пройшли випробування трасою – тренувалися в Ле-Кастелле на півдні Франції та на кількох локаціях у Великій Британії, пише GQ.

У Сільверстоуні актори виїхали на прогрівальне коло разом із Гамільтоном та іншими 19 гонщиками F1. У команди було близько девʼяти хвилин, щоб зняти сцену перед початком гонки.

Актори Бред Пітт і Дамсон Ідріс місяцями навчалися керувати гоночними автомобілями для зйомок у фільмі «Формула-1». Фото надано Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Фільми та серіали про «Формулу-1» «Formula 1: Жени, щоб вижити» (2019 – дотепер) Рейтинг IMDB: 8,5 Документальний серіал Netflix, що висвітлює боротьбу між пілотами, менеджерами і власниками команд «Формули-1» на трасі та в житті. Кожен сезон присвячений новому сезону перегонів.

«Сенна» (2024) Рейтинг IMDB: 8,2 Мінісеріал заснований на житті Айртона Сенни да Сілви – бразильського автогонщика, який тричі вигравав чемпіонат світу і загинув під час перегонів у Італії у віці 34 років.

«Браун: Неймовірна історія Формули-1» (2023) Рейтинг IMDB: 8,4 Документальний мінісеріал про команду Brawn GP та її чемпіонський сезон 2009 року. Це історія про те, як Росс Браун, колишній менеджер Honda Racing, викупив команду за символічну ціну і створив на її базі Brawn GP, що згодом виграла чемпіонат.

«Гонка» (2013) Рейтинг IMDB: 8,1 Біографічна драма розповідає реальну історію суперництва між пілотами «Формули-1» Джеймсом Хантом та Нікі Лаудою. У центрі сюжету – сезон 1976 року, коли Лауда програв чемпіонат Ханту з різницею в одне очко й ледь не загинув.

«Гран-прі» (1966) Рейтинг IMDB: 7,2 Стрічка розповідає вигадану версію сезону «Формули-1» 1966-го через історії чотирьох гонщиків: британця, який відновлюється після аварії, француза на «заході» кар’єри, американця з поганою репутацією та зарозумілого новачка-італійця. Фільм містить кадри реальних перегонів, а в епізодичних ролях з’являються пілоти F1.

Apple та Sony винайшли камери спеціально для зйомок «Формули-1»

Завдяки спеціальним камерам у фільмі «Топ Ґан» Косінські вдалося «посадити» глядачів у кабіну винищувача. Це стало одним із факторів успіху стрічки, переконаний режисер. Він вирішив зробити те саме з болідами у «Формулі-1».

Проте якщо у винищувач можна поставити камери вагою 20–30 кг, то для боліда важливий кожен кілограм. Камери мали бути легкими, маленькими та мобільними, але водночас передавати зображення, достатнє для IMAX. Крім того, вони повинні були працювати на дистанційному керуванні через радіочастоти і не втрачати сигнал на кількакілометровому треку.

Разом із компанією Sony фільммейкери розробили камери-сенсори Carmen. На кожному боліді APXGP розміщувалося кілька таких пристроїв, які разом могли вести зйомку в 15 положеннях.

Крім того, в партнерстві з «Формулою-1» та Apple створили камери на базі компонентів iPhone, які були вбудовані у боліди реальних пілотів F1 під час перегонів. Ці кадри також ввійшли до фільму.

«Думаю, нам вдалося зняти щось таке, чого не побачиш у телетрансляції», – каже Косінскі.

Зйомки «Формули-1» тривали 18 місяців на трьох континентах і під час 14 реальних Гран-прі. Фото надано Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Автівки для фільму розробили з компанією Mercedes

Автомобілі APXGP, розроблені для фільму, здатні розганятися до 320 км на годину. Їх допомогла побудувати компанія Mercedes, а куратором процесу став керівник гоночної команди Mercedes-AMG Тото Вольф. Він запропонував фільммейкерам модифікувати боліди «Формули-2» і надав доступ до своєї інженерної команди.

Для фільму виробили 12 машин: шість для водіння і стільки ж для аварій. Корпуси камер розмістили на днищі болідів разом із батареями та радіообладнанням.

Під час зйомок боліди APXGP щодня проїжджали від 170 до 250 км на день – повноцінну дистанцію чемпіонату. Загалом кожне авто подолало понад 9000 км гоночної дистанції.

Автомобілі вигаданої гоночної команди APXGP допомогла побудувати компанія Mercedes. Фото надано Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Доступ за лаштунки F1

Ключовою декорацією фільму став гараж APXGP – інфраструктурний комплекс команди на автодромі, де зберігають боліди і проводять їхнє технічне обслуговування. Декорації інтегрували у справжній піт-лейн «Формули-1». У Сільверстоуні команда APXGP розмістилася між боксами Mercedes та Ferrari.

Знімальній групі дали доступ не лише до «фасадної» частини гаражів F1, яку бачить світова преса, а й до «бекофісу», куди не пускають конкурентів. Зокрема фільммейкери змогли побувати за лаштунками гаражів Red Bull, McLaren, Aston Martin і Mercedes і відтворити їх на знімальному майданчику.

Cпівпродюсером фільму «Формула-1» виступив семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Фото надано Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Як створювалася штаб-квартира APXGP

Одна з головних локацій фільму – штаб-квартира команди APXGP. Її створили на кількох реальних об’єктах. «Обличчям» будівлі став футуристичний центр McLaren, спроєктований британським архітектором Норманом Фостером. Виробничий цех, показаний у фільмі, належить Mercedes, а аеродинамічна труба для тестування болідів – команді Williams.

«Ми не копіювали одну команду – ми зібрали найкраще з усіх», – каже художник-постановник фільму Марк Тілдслі.