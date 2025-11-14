Світові фондові ринки продовжили зниження у п’ятницю, 14 листопада, на тлі тривоги інвесторів щодо завищених оцінок технологічних компаній і відсутності чітких сигналів про подальшу політику Федеральної резервної системи США, пише FT .

Деталі

Падіння почалося після розпродажу на Волл-стрит 13 листопада, коли інвестори почали фіксувати прибутки та говорити про те, що оцінки технологічних компаній «відірвались від фундаментальних показників».

Ф’ючерси на Nasdaq 100 у п’ятницю зранку сигналізували про спад на 1,5%, S&P 500 – на 1%. Найбільше втратили компанії з ШІ-сегмента: акції Nvidia у передринковій торгівлі падали на 2,9%, Palantir – на 4,7%.

Ринок перебуває у режимі підвищеної чутливості: індекси поблизу історичних максимумів, а концентрація капіталу у технологічних гігантах збільшує ризик різких коливань, зазначила Марія Вайтман, голова стратегії акцій State Street Markets.

Додатковий тригер – заява Білого дому про можливі затримки з публікацією даних про інфляцію та ринок праці – навіть попри завершення рекордно тривалого шатдауну уряду США.

У Європі індекс Stoxx 600 знизився на 1,7%, технологічний сегмент – на 3,2%. Акції ASML впали на 3,4%. Британський FTSE 100 втратив 1,7%.

На азійських ринках також спостерігався розпродаж: південнокорейський Kospi впав на 3,8%, Nikkei 225 – на 1,8%, Taiex – на 1,8%. Китайський CSI 300 знизився на 1,6%, Hang Seng – на 1,9%.

Найглибше падіння зачепило компанії, пов’язані з штучним інтелектом: SoftBank і SK Hynix подешевшали більш ніж на 6%, Samsung Electronics – на 5%, TSMC – на 2%.

На тлі загального стрибка волатильності інвестори переключилися на безпечні активи: прибутковість 10-річних казначейських облігацій США опустилася до 4,08%.

Побоювання посилює і ситуація з монетарною політикою. Президентка ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз заявила, що бачить «високу планку» для зниження ставок найближчим часом. Ринок праці США також залишається фактором нервовості: дані за період шатдауну затримуються, а аналітики очікують сигналів про охолодження.

На крипторинку також триває корекція: біткоїн знизився на 3,2%, опустившись нижче $95 000.

Контекст

Наприкінці жовтня ринки демонстрували оптимізм на тлі завершення урядового шатдауну та очікувань пом’якшення політики ФРС. Але з погіршенням даних та жорсткішими коментарями чиновників ці очікування швидко охололи.

Глобальні ринки кілька днів перебувають у режимі підвищеної волатильності на тлі рекордних інвестицій у штучний інтелект та побоювань формування нової технологічної бульбашки.

Інвестори дедалі більше сумніваються, що ФРС зможе швидко перейти до зниження ставок, а затримка регулярної макростатистики через урядовий шатдаун посилює невизначеність. Фіксація прибутків наприкінці року та побоювання перегріву ринку підштовхують учасників до розпродажів у найбільш «гарячих» сегментах.