Глобальные рынки падают из-за опасений перегретого ИИ-сектора и неопределенности политики ФРС

Юрий Тарасовский
Юрий Тарасовский
Forbes

Мировые фондовые рынки продолжили понижение в пятницу, 14 ноября, на фоне тревоги инвесторов по поводу завышенных оценок технологических компаний и отсутствия четких сигналов о дальнейшей политике Федеральной резервной системы США, пишет FT.

  • Падение началось после распродажи на Уолл-стрит 13 ноября, когда инвесторы начали фиксировать доходы и говорить о том, что оценки технологических компаний «оторвались от фундаментальных показателей».
  • Фьючерсы на Nasdaq 100 в пятницу утром сигнализировали о спаде на 1,5%, S&P 500 – на 1%. Больше всего потеряли компании с ИИ-сегмента: акции Nvidia в предрыночной торговле падали на 2,9%, Palantir – на 4,7%.
  • Рынок находится в режиме повышенной чувствительности: индексы возле исторических максимумов, а концентрация капитала в технологических гигантах увеличивает риск резких колебаний, отметила глава стратегии акций State Street Markets Мария Вайтман.
  • Дополнительный триггер – заявление Белого дома о возможных задержках с публикацией данных об инфляции и рынке труда – даже при завершении рекордно продолжительного шатдауна правительства США.
  • В Европе индекс Stoxx 600 снизился на 1,7%, технологический сегмент – на 3,2%. Акции ASML упали на 3,4%. Британский FTSE 100 потерял 1,7%.
  • На азиатских рынках также наблюдалась распродажа: южнокорейский Kospi упал на 3,8%, Nikkei 225 – на 1,8%, Taiex – на 1,8%. Китайский CSI 300 снизился на 1,6%, Hang Seng – на 1,9%.
  • Самое глубокое падение задело компании, связанные с искусственным интеллектом: SoftBank и SK Hynix подешевели более чем на 6%, Samsung Electronics – на 5%, TSMC – на 2%.
  • На фоне всеобщего скачка волатильности инвесторы переключились на безопасные активы: доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 4,08%.
  • Опасения усугубляет и ситуация с монетарной политикой. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что видит «высокую планку» для снижения ставок в ближайшее время. Рынок труда США также остается фактором нервозности: данные за период шатдауна задерживаются, а аналитики ожидают сигналов об охлаждении.
  • На крипторынке также идет коррекция: биткоин снизился на 3,2%, опустившись ниже $95 000.

Контекст

В конце октября рынки демонстрировали оптимизм на фоне завершения правительственного шатдауна и ожиданий смягчения политики ФРС. Но с ухудшением данных и более жесткими комментариями чиновников эти ожидания быстро остыли.

Глобальные рынки несколько дней находятся в режиме повышенной волатильности на фоне рекордных инвестиций в искусственный интеллект и опасений формирования нового технологического пузыря.

Инвесторы все больше сомневаются, что ФРС сможет быстро перейти к снижению ставок, а задержка регулярной макростатистики через правительственный шатдаун усугубляет неопределенность. Фиксация прибыли в конце года и опасения перегрева рынка подталкивают участников к распродажам в наиболее «горячих» сегментах.

