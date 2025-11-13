Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про фінансування уряду, офіційно завершивши найтриваліший в історії США шатдаун, що тривав 43 дні. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Деталі

Трамп назвав завершення блокування «перемогою» та заявив, що не піддаватиметься «шантажу» з боку демократів, які вимагали продовження субсидій у межах програми Affordable Care Act.

Короткостроковий бюджет також передбачає заборону звільнень федеральних службовців до кінця січня та фінансування низки ключових відомств – Міністерства сільського господарства, Міністерства у справах ветеранів, FDA та Конгресу – до 30 вересня 2026 року.

За оцінкою Бюро конгресових бюджетів, шеститижневе блокування скоротило зростання ВВП США у четвертому кварталі на 1,5 відсоткового пункту, пише Bloomberg. Частково втрати очікують компенсувати після відновлення роботи уряду та виплати заборгованої зарплати.

Міністр транспорту Шон Даффі заявив, що для повного відновлення роботи авіасектору може знадобитися до тижня. Тим часом продовольчі програми, які постраждали через юридичні суперечки, відновлять виплати протягом кількох днів.

Політичне протистояння щодо медичних субсидій, яке стало причиною рекордного шатдауну, може повернутися вже перед проміжними виборами 2026 року.

Контекст

Зупинка діяльності федеральних установ почалася 1 жовтня і призвела до масштабних наслідків – від затримки виплат працівникам до скасування тисяч авіарейсів і блокування продовольчої допомоги для мільйонів американських сімей.

Документ, який ухвалив Конгрес, передбачає фінансування більшості державних структур до 30 січня 2026 року, що створює ризик нового конфлікту вже на початку наступного року.

Останній шатдаун уряду США відбувся у грудні 2018 року за президентства Дональда Трампа і тривав 34 дні. З 1976-го уряд припиняв роботу 21 раз. У березні Конгрес США в останню мить уникнув чергового шатдауну, коли Сенат підтримав законопроєкт Палати представників про фінансування уряду. Проте це рішення виявило глибокі розбіжності всередині Демократичної партії, а лідера демократів у Сенаті розкритикували за компроміс.

Детальніше про те, як шатдаун впливає на економіку та життя громадян, читайте за посиланням.