Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:53 хвилин
У США триває рекордний шатдаун – понад 40 днів федеральний уряд та агенції частково призупинили роботу. Причина – Конгрес не схвалив нове фінансування. Чи завершиться шатдаун в США цього тижня та які труднощі він створює для України?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Шатдаун у США поки не має прямого впливу на Україну, заявляла на початку жовтня пані посол України в США Ольга Стефанішина. Однак шатдаун затягнувся на більш як місяць, а ситуація починає ставати тривожнішою для Києва та його європейських партнерів.
Через шатдаун відкладено експорт до країн Європи американської зброї на понад $5 млрд, зокрема ракет ППО та систем HIMARS, повідомив 9 листопада Axios з посиланням на звіт Держдепу та джерела в уряді США. Кінцевий пункт призначення експорту невідомий, але європейські члени НАТО часто передають закуплену в США зброю для допомоги Україні, зазначали у виданні.
Шатдаун також має негативний політичний вплив для України в Конгресі, додає Деніел Вайнштейн, асоційований директор FDD з урядових справ та колишній лобіст на Капітолійському пагорбі.
Позитивна новина – на початку тижня Сенат зробив крок до подолання шатдауну. Щоб він остаточно завершився, потрібно ще два.
Якими є шанси завершення шатдауну та які це матиме наслідки для України? Розбір Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.