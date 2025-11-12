У США триває рекордний шатдаун – понад 40 днів федеральний уряд та агенції частково призупинили роботу. Причина – Конгрес не схвалив нове фінансування. Чи завершиться шатдаун в США цього тижня та які труднощі він створює для України?

Шатдаун у США поки не має прямого впливу на Україну, заявляла на початку жовтня пані посол України в США Ольга Стефанішина. Однак шатдаун затягнувся на більш як місяць, а ситуація починає ставати тривожнішою для Києва та його європейських партнерів.

Через шатдаун відкладено експорт до країн Європи американської зброї на понад $5 млрд, зокрема ракет ППО та систем HIMARS, повідомив 9 листопада Axios з посиланням на звіт Держдепу та джерела в уряді США. Кінцевий пункт призначення експорту невідомий, але європейські члени НАТО часто передають закуплену в США зброю для допомоги Україні, зазначали у виданні.

Шатдаун також має негативний політичний вплив для України в Конгресі, додає Деніел Вайнштейн, асоційований директор FDD з урядових справ та колишній лобіст на Капітолійському пагорбі.

Позитивна новина – на початку тижня Сенат зробив крок до подолання шатдауну. Щоб він остаточно завершився, потрібно ще два.

Якими є шанси завершення шатдауну та які це матиме наслідки для України? Розбір Forbes Ukraine.