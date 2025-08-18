Компанія Grammarly, відома своїми інструментами для покращення текстів, представила вісім нових ШІ-агентів, які інтегруються в їхній ШІ-нативний редактор docs. Ці агенти покликані допомагати користувачам у виконанні письмових завдань, спрощуючи процес створення якісних текстів. Про це повідомила пресслужба компанії 18 серпня.

Деталі

Вони пропонують функції для пошуку надійних джерел, перевірки оригінальності, прогнозування реакції аудиторії та оцінки робіт за заданими критеріями. Такий функціонал робить інструменти корисними як для студентів, які працюють над академічними завданнями, так і для професіоналів, які прагнуть підвищити чіткість і ефективність своєї комунікації.

Для студентів ШІ-агенти спрощують виконання складних завдань, таких як пошук релевантних джерел, оформлення цитат чи забезпечення відповідності академічним стандартам.

Наприклад, Citation Finder автоматично знаходить і оформлює джерела, а AI Grader оцінює роботи, надаючи персоналізовані рекомендації на основі критеріїв курсу.

Це допомагає студентам розвивати навички роботи з ШІ, зберігаючи академічну доброчесність, повідомили у компанії. Водночас професіонали отримують інструменти для оптимізації комунікації, зменшення рутинних завдань і збереження індивідуального стилю письма, що особливо важливо в умовах зростаючого попиту на ШІ-грамотність серед роботодавців.

Серед ключових ШІ-агентів: Reader Reactions прогнозує реакцію аудиторії та пропонує способи адаптації тексту під конкретних читачів, таких як викладачі чи клієнти. Expert Review надає рекомендації для підвищення якості тексту відповідно до професійних чи академічних стандартів. Proofreader діє як особистий помічник, покращуючи чіткість тексту з урахуванням стилю автора.

AI Detector визначає, чи створений текст ШІ, а Plagiarism Checker перевіряє оригінальність, порівнюючи його з великими базами даних. Paraphraser адаптує текст до потрібного тону чи аудиторії, допомагаючи створювати унікальний стиль.

Наразі ШІ-агенти доступні в редакторі docs для користувачів Grammarly Free та Pro без додаткових витрат. Пізніше цього року вони з’являться в Grammarly Enterprise та for Education, а також інтегруються в понад 500 000 вебсайтів і застосунків, де працює Grammarly.

Агенти AI Detector і Plagiarism Checker на старті будуть ексклюзивними для користувачів Pro, надаючи їм розширені можливості для забезпечення автентичності текстів.

Окрім агентів, Grammarly представляє docs – ШІ-редактор для створення, редагування та вдосконалення документів, а також AI Chat – інтегрований асистент для брейнштормінгу, резюмування та покращення письмових проєктів.

Контекст

Grammarly – це ШІ-помічник, який сприяє ефективній комунікації та підвищенню продуктивності, підтримуючи понад 40 млн користувачів і 50 000 організацій у досягненні кращих робочих результатів. Такі компанії, як Atlassian, Databricks і Zoom, застосовують Grammarly для створення ідей, написання текстів і вдосконалення комунікаційних процесів. Інструменти Grammarly легко інтегруються з більш ніж 500 000 додатків і вебсайтів, працюючи там, де потрібно користувачу.

До складу Grammarly входять Coda, що розробляє ШІ-інструменти для оптимізації роботи, та Superhuman, ШІ-нативний додаток для роботи з електронною поштою. Офіси компанії розташовані в Києві, Берліні, Варшаві, Сан-Франциско, Нью-Йорку, Сіетлі та Ванкувері.