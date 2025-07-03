Заснований українцями стартап Grammarly купує американського розробника ШІ-інструментів для роботи з поштою Superhuman. Угода стане першою після залучення $1 млрд боргового фінансування від фонду General Catalyst у травні 2025-го. І другою за трохи більше ніж пів року. Що нові угоди Grammarly дадуть компанії?