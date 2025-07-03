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Повторити досвід Google і Microsoft. Перший український єдиноріг Grammarly купив другу за пів року компанію з ШІ. Що він будує

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

ШІ-агенти для продуктивності, угода Grammarly, ШІ у Grammarly /надано пресслужбою Grammarly

План Grammarly – створити платформу для одночасної роботи з кількома ШІ-агентами, йдеться у релізі компанії. Фото надано пресслужбою Grammarly

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Заснований українцями стартап Grammarly купує американського розробника ШІ-інструментів для роботи з поштою Superhuman. Угода стане першою після залучення $1 млрд боргового фінансування від фонду General Catalyst у травні 2025-го. І другою за трохи більше ніж пів року. Що нові угоди Grammarly дадуть компанії?

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Найдорожчий стартап з українським корінням Grammarly купує американський сервіс для роботи з електронною поштою із ШІ-функціями Superhuman, повідомила компанія 1 липня. Після закриття угоди команда стартапу приєднається до Grammarly. 

Grammarly – перший український єдиноріг, що розробляє сервіс для написання текстів англійською без помилок. Щодня ним користується понад 40 млн людей, а річний дохід компанії перевищує $700 млн, повідомляла пресслужба у травні 2025-го.

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