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Заснований українцями стартап Grammarly купує американського розробника ШІ-інструментів для роботи з поштою Superhuman. Угода стане першою після залучення $1 млрд боргового фінансування від фонду General Catalyst у травні 2025-го. І другою за трохи більше ніж пів року. Що нові угоди Grammarly дадуть компанії?
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Найдорожчий стартап з українським корінням Grammarly купує американський сервіс для роботи з електронною поштою із ШІ-функціями Superhuman, повідомила компанія 1 липня. Після закриття угоди команда стартапу приєднається до Grammarly.
Grammarly – перший український єдиноріг, що розробляє сервіс для написання текстів англійською без помилок. Щодня ним користується понад 40 млн людей, а річний дохід компанії перевищує $700 млн, повідомляла пресслужба у травні 2025-го.
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