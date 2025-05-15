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Мінус 3,5 млрд до кінця 2025-го. Євросоюз скасовує преференції для українського АПК. Що робитимуть МХП, ІМК та «Агротрейд»?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

квоти торгові преференції /Getty Images

ЄС може скасувати режим автономних торгових преференцій для України Фото Getty Images

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З червня український агроекспорт до ЄС повертається до довоєнних умов: Брюссель може згорнути преференції і ввести нові обмеження на зерно, цукор і мʼясо птиці. Чи є в українських аграріїв альтернатива європейському ринку, який торік забезпечив 52% агроекспорту України?

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