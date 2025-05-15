Мінус 3,5 млрд до кінця 2025-го. Євросоюз скасовує преференції для українського АПК. Що робитимуть МХП, ІМК та «Агротрейд»?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:41 хвилин
З червня український агроекспорт до ЄС повертається до довоєнних умов: Брюссель може згорнути преференції і ввести нові обмеження на зерно, цукор і мʼясо птиці. Чи є в українських аграріїв альтернатива європейському ринку, який торік забезпечив 52% агроекспорту України?
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.