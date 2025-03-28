Hyundai, Samsung та LG готуються до повернення в Росію – The Korea Times

Великі південнокорейські компанії – LG Electronics, Samsung Electronics і Hyundai Motor Group – прискорюють підготовку до відновлення бізнесу в Росії на тлі переговорів про перемирʼя і можливого зняття санкцій з країни-агресорки. Про це пише 28 березня The Korea Times . Росія з населенням понад 140 млн розглядається як стратегічний ринок для корейських корпорацій.

Деталі

LG Electronics уже частково відновила роботу свого заводу побутової техніки в Москві, використовуючи наявні запаси матеріалів. «Це необхідно, щоб запобігти деградації виробничих потужностей, які простоювали від початку війни», – пояснив представник компанії.

Гендиректор LG Чо Джу-ван заявив, що фірма «обережно стежить за ситуацією» і готова відновити операції, щойно санкції будуть зняті.

Hyundai Motor, який продав свій завод у Санкт-Петербурзі у грудні 2023 року за символічні 10 000 рублів ($120) із правом зворотного викупу до кінця 2025 року, активно вивчає можливості повернення.

Компанія поки не ухвалила остаточного рішення, але її підрозділи, зокрема Kia та Hyundai Steel, уже розміщують вакансії в Росії. HD Hyundai Electric планує взяти участь у виставці Electro 2025 у Москві (1–4 квітня), щоб скористатися попитом на відновлення зруйнованої інфраструктури.

Samsung Electronics, який призупинив виробництво на заводі в Калузі у 2022 році, також розглядає повернення. За даними російських ЗМІ, витрати компанії на маркетинг у січні–лютому 2025 року зросли на 30% порівняно з минулим роком.

«Російський ринок має стратегічне значення для Кореї, але ключове питання — які санкції будуть зняті та як конкурувати з китайськими гравцями», — зазначає представник одного з корейських конгломератів. Усе залежатиме від результатів мирних переговорів, які визначать подальші перспективи.

Контекст

Росія з населенням понад 140 млн і двосторонньою торгівлею з Кореєю на рівні $29,9 млрд у 2021 році залишається важливим ринком для корейських компаній. До війни вона була 12-м за величиною експортним напрямком для Кореї, а продукція LG, Samsung і Hyundai мала там значний попит. Однак після вторгнення в РФ Україну у 2022 році багато компаній призупинили операції через санкції.

Тим часом китайські виробники скористалися ситуацією: за даними Autostat, у 2024 році вони зайняли 62% російського авторинку, а Xiaomi посіла друге місце за часткою на ринку електроніки (20,93%) після Apple.

27 березня стало відомо, що італійська компанія Ariston повертається в Росію. Президент РФ Путін скасував своє ж рішення про передачу активів Ariston під управління «Газпром побутові системи». Це перший випадок відкликання націоналізації іноземного бізнесу в Росії.