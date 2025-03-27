Ariston повертається в Росію. Путін вперше скасував націоналізацію активів іноземної компанії

Президент РФ Володимир Путін скасував своє ж рішення про передачу активів італійської компанії Ariston під управління «Газпром побутові системи». Указ опублікували на порталі правових актів, і він набув чинності. Це перший випадок відкликання націоналізації іноземного бізнесу в Росії, пише The Moscow Times .

Деталі

Гендиректор Ariston Паоло Мерлоні привітав рішення Кремля, зазначивши, що компанія знову зможе самостійно керувати своїм підрозділом у РФ. Він назвав це «визнанням багаторічних інвестицій і відповідального управління».

«Ми маємо намір відновити роботу нашої місцевої російської керівної команди, повністю дотримуючись існуючих санкцій», – заявив він.

Схвально оцінило цей крок і МЗС Італії. Там наголосили, що рішення стало результатом дипломатичних зусиль уряду, італійського посольства в Москві та європейських бізнес-асоціацій.

Скасування націоналізації Ariston може свідчити про бажання Кремля пом’якшити відносини з європейським бізнесом, зазначило видання.

Однак указ не стосується іншого європейського бізнесу: активи німецької Bosch, які передали «Газпром побутові системи» разом із активами Ariston, залишаються під контролем російської компанії.

Контекст

Італійський виробник побутової техніки Ariston зареєстрував дочірню структуру в Росії 2002 року, а 2005-го запустив завод у Всеволожську Ленінградської області. За 2023 рік прибуток «Арістон Термо Русь» становив близько $350 000, виторг – близько $98 млн.

У квітні 2024 року Путін підписав указ, що передавав російську «дочку» Ariston – компанію «Аристон Термо Русь» – під управління «Газпром побутові системи». Аналогічне рішення було ухвалене і стосовно BSH Hausgeräte, підрозділу Bosch у Росії.

Це рішення викликало міжнародний резонанс. Італія зажадала пояснень від Москви. У відповідь російське посольство в Римі назвало цей крок вимушеним заходом, зумовленим західними санкціями, включно із заморожуванням активів Центробанку Росії.

ЄС теж засудив дії Москви, заявивши про порушення норм міжнародного права. Брюссель наголосив, що націоналізація активів іноземних компаній підтверджує статус РФ як «непередбачуваного гравця» і закликав російську владу переглянути свої рішення.