Дві індійські нафтопереробні компанії придбали 4 млн барелів сирої нафти з Гаяни у американського енергетичного гіганта ExxonMobil. Поставки мають відбутися наприкінці 2025-го або на початку 2026 року, повідомляє Reuters із посиланням на джерела на ринку.
Деталі
- Найбільший індійський нафтопереробник Indian Oil Corp (IOC) закупив 2 млн барелів сорту Golden Arrowhead (GAH) – це перша партія цього типу нафти для компанії. Її мають доставити у грудні 2025-го або січні 2026 року.
- Інша компанія – Hindustan Petroleum Corp (HPCL) – уперше придбала нафту Liza та Unity Gold, ще 2 млн барелів, які доставлять у той самий період.
- Закупівля є частиною стратегії Індії з диверсифікації джерел постачання нафти – країна розширює закупівлі у Південній Америці, де зростає видобуток, щоб зменшити залежність від російських поставок.
- Водночас США чинять тиск на Нью-Делі, закликаючи зменшити імпорт російської нафти, аби послабити фінансування війни проти України.
- Гаяна нарощує експорт завдяки зростанню видобутку консорціумом під керівництвом ExxonMobil, який досяг рівня 770 000 барелів на добу. У жовтні експорт країни сягнув рекордних 938 000 барелів на добу, за даними аналітичної компанії Kpler.
Контекст
Індія та Китай є найбільшими покупцями російської морської нафти, користуючись зниженими цінами, які Росія змушена пропонувати після того, як європейські покупці відмовилися від закупівель, а США та Європейський Союз запровадили санкції проти Москви через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
У період із квітня по вересень, перші шість місяців цього фінансового року, Індія імпортувала 1,75 млн барелів на день російської нафти, що становить приблизно 36% від загального імпорту нафти в Індію, порівняно з 40% за той самий період минулого року. Імпорт американської нафти до Індії зріс на 6,8% порівняно з минулим роком і склав приблизно 213 000 барелів на день, що становить 4,3% від загального імпорту. Частка близькосхідної нафти за шість місяців до вересня 2025 року зросла до 45% із 42%.
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що Індія припинить купувати нафту в Росії, яка є основним постачальником імпортної нафти для Індії.
«Я був незадоволений тим, що Індія купує нафту, але він (Моді) запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії», – сказав Трамп журналістам під час заходу в Білому домі в середу, 15 жовтня.
17 жовтня США заявили про «продуктивні» торговельні перемовини з Індією та скорочення індійського імпорту російської нафти на 50%. Водночас індійські джерела кажуть, що ефект поки не відображено у статистиці, зміни можуть проявитися в даних за грудень-січень, повідомляє Reuters.
