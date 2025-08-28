Індія планує збільшити закупівлі російської нафти на 10-20% у вересні, незважаючи на мита США. Про це 28 серпня пише Reuters із посиланням на трейдерів. Рішення пов’язане зі зниженням цін російськими виробниками, які змушені продавати більше сирої нафти через обмежені можливості переробки на нафтопереробних заводах, пошкоджених українськими дроновими атаками на енергетичну інфраструктуру.

Деталі

Індійські нафтопереробники у вересні збільшать закупівлі російської нафти на 150 000-300 000 барелів на день порівняно з серпнем, пише видання посилаючись на три джерела серед трейдерів.

Росія матиме більше нафти для експорту наступного місяця через планові та незаплановані зупинки нафтопереробних заводів, які скоротили її можливості переробляти сиру нафту в паливо. Україна нещодавно атакувала 10 російських нафтопереробних заводів, вивівши з ладу до 17% переробних потужностей країни.

За перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів на день російської сирої нафти, що відповідає рівню липня, але трохи нижче середнього показника 1,6 млн барелів на день у січні-червні, згідно з даними аналітиків Vortexa. Ці обсяги становлять приблизно 1,5% світових поставок, що робить Індію найбільшим покупцем російської морської нафти, яка покриває близько 40% потреб Індії в нафті. Китай і Туреччина також є великими покупцями російської нафти.

Контекст

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яка втратила ринки через західні санкції після вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Це дозволило індійським нафтопереробникам отримувати сировину за нижчими цінами. Однак такі закупівлі викликали критику з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка в середу підвищила мита на індійський імпорт до 50%.

Нью-Делі заявляє, що покладається на переговори для вирішення питання додаткових мит, запроваджених Трампом, але прем’єр-міністр Нарендра Моді також розпочав турне для розвитку дипломатичних зв’язок з іншими країнами, зокрема зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Американські офіційні особи звинувачують Індію у отриманні вигоди від дешевої російської нафти, тоді як індійські чиновники звинувачують Захід у подвійних стандартах, оскільки ЄС і США продовжують купувати російські товари на мільярди доларів.

За словами аналітиків, без Індії Росії було б складно підтримувати експорт на поточному рівні, що скоротило б доходи від нафти, які фінансують бюджет Кремля та війну в Україні.