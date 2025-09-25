Індія повідомила США, що готова скоротити імпорт російської нафти за умови отримання дозволу на закупівлю сировини в Ірану та Венесуели, які перебувають під санкціями США. Про це пише Bloomberg із посиланням на анонімне джерело.

Деталі

За словами співрозмовника, індійська делегація, яка цього тижня відвідала США, повторила це прохання під час зустрічей з американськими посадовцями. Представники Індії зазначили, що одночасне припинення постачання нафти з Росії, Ірану та Венесуели може спричинити різке зростання цін на світовому ринку, повідомили джерела агентства.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял під час візиту до Нью-Йорка заявив, що країна прагне збільшити імпорт нафти й газу зі США.

За даними Bloomberg, Індія припинила закупівлі іранської нафти у 2019 році, а найбільший приватний нафтопереробний завод країни Reliance Industries Ltd. цього року припинив купувати венесуельську нафту через посилення американських санкцій.

У липні індійські НПЗ купували російську нафту в середньому по $68,9 за барель, тоді як нафта з Саудівської Аравії коштувала $77,5, а зі США – $74,2 за барель, згідно з даними Міністерства торгівлі Індії.

Індія та Китай залишаються найбільшими покупцями російської нафти, яку Москва продає за зниженими цінами.

Контекст

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія імпортувала лише 20 000 барелів російської нафти на добу. У 2025 році цей обсяг зріс у 100 разів, досягнувши піку в 2 млн барелів щодня.

Незважаючи на короткочасне припинення закупівель через американські мита, індійські державні компанії відновили імпорт після того, як російські трейдери знизили ціну на $3 за барель. Завдяки знижкам на російську нафту індійські НПЗ заощадили $12,6 млрд у період із 2022 по 2025 рік.