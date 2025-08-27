США запровадили 50-відсоткові мита на товари з Індії – найвищі в Азії, введені президентом Дональдом Трампом, зокрема через закупівлю Індією російської нафти. Про це пише Bloomberg.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Нові мита набули чинності о 00:01 за Вашингтоном (07:01 за Києвом) 27 серпня, подвоївши попереднє мито у 25% для Індії.
- Деякі ключові галузі, зокрема експорт електроніки та фармацевтичної продукції, звільнені від цих мит, що дозволяє зберегти інвестиції Apple у нові заводи в Індії, зазначає Bloomberg.
- Агентство наголошує, що «нищівна» та «захмарно висока» ставка створює ризики для Індії, яка має найбільшу економіку, що розвивається. Мита можуть зменшити обсяги торгівлі з США, найбільшим експортним партнером Індії, та послабити конкурентоспроможність порівняно з Китаєм і В’єтнамом. Це також ставить під сумнів амбіції прем’єр-міністра Нарендри Моді зробити Індію великим виробничим центром.
- Це стратегічний удар, який загрожує позиціям Індії на трудомістких ринках США, може призвести до масового безробіття в експортних центрах і послабити роль Індії в глобальних ланцюгах створення вартості, говорять експерти.
- Проте економічний вплив мит може бути пом’якшений завдяки орієнтації економіки Індії на внутрішній попит, який становить близько 60% ВВП. Хоча США є найбільшим експортним ринком Індії з обсягом поставок у $87,4 млрд у 2024 році, це лише 2% від загального ВВП. За оцінками Citigroup Inc., мита можуть знизити ВВП Індії на 0,6–0,8 процентного пункту.
Контекст
Незважаючи на спроби Індії налагодити діалог із США після візиту прем’єр-міністра Нарендри Моді до Білого дому в лютому, переговори між країнами зайшли в глухий кут через розбіжності, зокрема в аграрній політиці.
Ще нещодавно Дональд Трамп обіцяв «дуже велику угоду», яка мала б відкрити індійський ринок для американських компаній. Однак його риторика невдовзі стала жорсткішою.
США залишаються найбільшим торговельним партнером Індії: у 2024 році обсяг двосторонньої торгівлі досяг $127,9 млрд. За інформацією Bloomberg, попри нові мита, Індія планує восени відновити переговори про двосторонню торговельну угоду. У квітні Індія та США вже узгодили попередні умови майбутньої угоди після зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса з Моді.
Трамп підписав указ про мита за два дні до завершення 10-денного ультиматуму, висунутого Путіну щодо припинення війни в Україні.
5 серпня Трамп заявив, що розглядає можливість «значного» підвищення мита на індійські товари протягом доби. «Індія не була надійним торговельним партнером, адже вони мають із нами великий бізнес, а ми з ними – ні. Ми зупинилися на 25 відсотках, але, думаю, протягом наступних 24 годин я значно підвищу цю ставку, тому що вони купують російську нафту», – зазначив Дональд Трамп.
6 серпня Трамп підписав указ, який запровадив додаткове мито у 25% на імпорт із Індії через її закупівлі російської нафти, збільшивши загальну ставку мита для одного з ключових торговельних партнерів США до 50%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.