США запровадили 50-відсоткові мита на товари з Індії – найвищі в Азії, введені президентом Дональдом Трампом, зокрема через закупівлю Індією російської нафти. Про це пише Bloomberg .

Деталі

Нові мита набули чинності о 00:01 за Вашингтоном (07:01 за Києвом) 27 серпня, подвоївши попереднє мито у 25% для Індії.

Деякі ключові галузі, зокрема експорт електроніки та фармацевтичної продукції, звільнені від цих мит, що дозволяє зберегти інвестиції Apple у нові заводи в Індії, зазначає Bloomberg.

Агентство наголошує, що «нищівна» та «захмарно висока» ставка створює ризики для Індії, яка має найбільшу економіку, що розвивається. Мита можуть зменшити обсяги торгівлі з США, найбільшим експортним партнером Індії, та послабити конкурентоспроможність порівняно з Китаєм і В’єтнамом. Це також ставить під сумнів амбіції прем’єр-міністра Нарендри Моді зробити Індію великим виробничим центром.

Це стратегічний удар, який загрожує позиціям Індії на трудомістких ринках США, може призвести до масового безробіття в експортних центрах і послабити роль Індії в глобальних ланцюгах створення вартості, говорять експерти.

Проте економічний вплив мит може бути пом’якшений завдяки орієнтації економіки Індії на внутрішній попит, який становить близько 60% ВВП. Хоча США є найбільшим експортним ринком Індії з обсягом поставок у $87,4 млрд у 2024 році, це лише 2% від загального ВВП. За оцінками Citigroup Inc., мита можуть знизити ВВП Індії на 0,6–0,8 процентного пункту.

Контекст

Незважаючи на спроби Індії налагодити діалог із США після візиту прем’єр-міністра Нарендри Моді до Білого дому в лютому, переговори між країнами зайшли в глухий кут через розбіжності, зокрема в аграрній політиці.

Ще нещодавно Дональд Трамп обіцяв «дуже велику угоду», яка мала б відкрити індійський ринок для американських компаній. Однак його риторика невдовзі стала жорсткішою.

США залишаються найбільшим торговельним партнером Індії: у 2024 році обсяг двосторонньої торгівлі досяг $127,9 млрд. За інформацією Bloomberg, попри нові мита, Індія планує восени відновити переговори про двосторонню торговельну угоду. У квітні Індія та США вже узгодили попередні умови майбутньої угоди після зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса з Моді.

Трамп підписав указ про мита за два дні до завершення 10-денного ультиматуму, висунутого Путіну щодо припинення війни в Україні.

5 серпня Трамп заявив, що розглядає можливість «значного» підвищення мита на індійські товари протягом доби. «Індія не була надійним торговельним партнером, адже вони мають із нами великий бізнес, а ми з ними – ні. Ми зупинилися на 25 відсотках, але, думаю, протягом наступних 24 годин я значно підвищу цю ставку, тому що вони купують російську нафту», – зазначив Дональд Трамп.

6 серпня Трамп підписав указ, який запровадив додаткове мито у 25% на імпорт із Індії через її закупівлі російської нафти, збільшивши загальну ставку мита для одного з ключових торговельних партнерів США до 50%.