Поставки російської нафти скорочуються через українські атаки на нафтову інфраструктуру та нові американські мита на товари з Індії. За минулий тиждень експорт впав на 320 000 барелів на день, досягнувши найнижчого рівня за місяць, свідчать розрахунки Bloomberg .

Деталі

За тиждень до 24 серпня поставки нафти з російських портів скоротилися до 2,72 млн барелів на день, що на 320 000 менше, ніж тижнем раніше. Основною причиною стало зменшення завантажень у балтійському порту Усть-Луга.

Українські безпілотники атакували насосну станцію Унеча на трубопроводі «Дружба» біля кордону з Білоруссю, що зупинило постачання до Угорщини та Словаччини й ускладнило експорт з Усть-Луги. Лише два танкери завантажили нафту в цьому порту минулого тижня проти шести двома тижнями раніше.

Крім того, атаки на нафтопереробні заводи у Волгограді та Новошахтинську знизили переробку нафти в Росії на 700 000 барелів на день у серпні. Це може тимчасово збільшити експорт, якщо переробка залишиться обмеженою.

Подвоєння тарифів США на товари з Індії до 50% через її закупівлі російської нафти призвело до скорочення поставок до цієї країни на 500 000 барелів на день за останні два місяці. Навіть якщо всі танкери без чіткого пункту призначення прибудуть до Індії, потоки все одно будуть нижчими на 17% порівняно з червнем, зазначило агентство.

Вартість російського експорту впала на 9%, до $1,11 млрд за тиждень до 24 серпня, через скорочення обсягів і зниження цін. Наприклад, ціна на нафту Urals із Балтики впала до $54,88 за барель, що є найнижчим показником із середини червня.

Контекст

До 2022 року Індія майже не купувала російську нафту, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її імпорт різко зріс і зараз становить близько 37% російських поставок, за даними Kasatkin Consulting.

Саме ця залежність стала мішенню для критики Трампа, який останніми тижнями публічно тисне на індійських політиків та енергетичні корпорації. Обсяги закупівель можуть змінитися, якщо Індія укладе торговельну угоду зі США і Вашингтон послабить вимоги.

З 27 серпня США запровадили 50-відсоткові мита на товари з Індії через закупівлю останньою російської нафти.

Після весняної перерви Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи. Пік влучань припав на серпень, коли було атаковано вісім НПЗ. Які саме заводи було уражено та наскільки це відчутно для Росії, читайте тут.

Українські дрони також зупинили нафтопровід «Дружба», через який транспортують російську нафту до країн Центральної Європи.