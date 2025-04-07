Понад 60% іноземних компаній планують інвестувати в Україну попри війну – Рада бізнес-омбудсмена

Понад 60% закордонних компаній готові вкладати кошти в Україну попри війну, хоча бізнесмени вважають воєнні ризики головним фактором для інвестиційних рішень. Про це йдеться в повідомленні Ради бізнес-омбудсмена (РБО) від 7 квітня. Найбільш привабливими для інвесторів є будівництво, енергетика, виробництво й машинобудування.
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Ключові факти
- Понад 60% опитаних інвесторів готові вкласти до $5 млн, 31% – від $5 млн до $10 млн, а майже 8% готові інвестувати від $10 млн до $100 млн.
- Іноземний бізнес найбільше цікавлять в Україні такі галузі: будівництво (23,1%), енергетика (23,1%), промислове виробництво (15,4%), очищення води (7,7%), хімічна промисловість (7,7%), освіта (7,7%), сертифікація (7,6%) та видобуток (7,7%).
- Прямі інвестиції планують 38,5% респондентів, а решта розглядають ролі консультантів (23,1%), донорів, підрядників, субпідрядників, сертифікаторів за стандартами ЄС чи партнерів із місцевими виробниками (по 7,7%).
- Щодо участі в публічних закупівлях думки розділилися: 38,4% ще не визначилися, а по 30,8% або планують брати участь, або уникають цього. РБО припускає, що це може свідчити про нейтральне ставлення до держзамовлень або недовіру до системи закупівель.
- Головними перешкодами для інвестування після війни респонденти назвали дозвільні процедури, обмежений доступ до правосуддя та відсутність страхування політичних ризиків (по 15,4%), а також корупцію й воєнні ризики (по 7,7%).
- Серед інших проблем – неефективне регулювання, складні митні процедури, податки та слабкий захист інтелектуальної власності (по 7,7%). Понад половина опитаних (61,5%) вважають корупцію та прозорість важливими факторами для інвестування, а 38,5% – суттєвими, але не вирішальними.
Про дослідження
У дослідженні взяли участь представники бізнесу з Польщі, Німеччини, Канади, Великої Британії, Швеції, Франції, Болгарії та України.
Опитані представники бізнесу працюють у таких сферах: будівництво й енергетика (по 23,1%), промислове виробництво (12,4%), хімічна промисловість, очищення води, сертифікація, видобуток і освіта (по 7,7%). Більшість (61,5%) – товариства з обмеженою відповідальністю, по 15,4% – акціонерні товариства та ФОПи, 7,7% – наукові інститути.
Понад половина компаній (53,8%) мають від 10 до 50 працівників, 23,1% – понад 250, 15,4% – від 50 до 250, а 7,7% – до 10 осіб. Щодо доходів: 46,2% заробили до $5 млн за останній рік, 30,8% – від $10 млн до $100 млн, 15,4% – від $5 млн до $10 млн, а 7,6% – понад $100 млн.
Контекст
У 2024 році прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися на $1,16 млрд проти 2023-го, склавши $3,33 млрд. Основну частку – 71,6%, або $2,38 млрд, – забезпечило реінвестування прибутків іноземних інвесторів, що на 30% менше, ніж у позаминулому році.
Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев пояснив це послабленням валютних обмежень НБУ, запроваджених у другій половині 2023 року, зокрема щодо транскордонних переказів і виведення дивідендів.
За його словами, також зменшився обсяг боргових інструментів через скорочення зобов’язань перед іноземними інвесторами, переважно за торговельними кредитами афілійованих компаній.
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