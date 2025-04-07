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Более 60% компаний планируют инвестировать в Украину, несмотря на войну – исследование

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Более 60% зарубежных компаний готовы вкладывать средства в Украину, несмотря на войну, хотя бизнесмены считают военные риски главным фактором для инвестиционных решений. Об этом говорится в сообщении Совета бизнес-омбудсмена (РБО) от 7 апреля. Наиболее привлекательными для инвесторов являются строительство, энергетика, производство и машиностроение.

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Подробности

  • Более 60% опрошенных инвесторов готовы вложить до $5 млн, 31% – от $5 млн до $10 млн, а около 8% готовы инвестировать от $10 млн до $100 млн.
  • Иностранный бизнес больше всего интересуют в Украине такие отрасли: строительство (23,1%), энергетика (23,1%), промышленное производство (15,4%), очистка воды (7,7%), химическая промышленность (7,7%), образование (7,7%), сертификация (7,6%) и добыча (7,7%).
Более 60% компаний планируют инвестировать в Украину, несмотря на войну – исследование /Фото 1

Инфографика: Совет бизнес-омбудсмена

  • Прямые инвестиции планируют 38,5% респондентов, остальные рассматривают роли консультантов (23,1%), доноров, подрядчиков, субподрядчиков, сертификаторов по стандартам ЕС или партнеров с местными производителями (по 7,7%).
  • По поводу участия в публичных закупках мнения разделились: 38,4% еще не определились, а по 30,8% либо планируют участвовать, либо избегают этого. СБУ предполагает, что это может свидетельствовать о нейтральном отношении к госзаказам или недоверии к системе закупок.
Более 60% компаний планируют инвестировать в Украину, несмотря на войну – исследование /Фото 2

Инфографика: Совет бизнес-омбудсмена

  • Главными препятствиями для инвестирования после войны респонденты назвали разрешительные процедуры, ограниченный доступ к правосудию и отсутствие страхования политических рисков (по 15,4%), коррупцию и военные риски (по 7,7%).
  • Среди других проблем – неэффективное регулирование, сложные таможенные процедуры, налоги и слабая защита интеллектуальной собственности (по 7,7%). Более половины опрошенных (61,5%) считают коррупцию и прозрачность важными факторами для инвестирования, а 38,5% – существенными, но не решающими.
Более 60% компаний планируют инвестировать в Украину, несмотря на войну – исследование /Фото 3

Инфографика: Совет бизнес-омбудсмена

Об исследовании

В исследовании приняли участие представители бизнеса из Польши, Германии, Канады, Великобритании, Швеции, Франции, Болгарии и Украины.

Опрошенные представители бизнеса работают в следующих областях: строительство и энергетика (по 23,1%), промышленное производство (12,4%), химическая промышленность, очистка воды, сертификация, добыча и образование (по 7,7%). Большинство (61,5%) – общества с ограниченной ответственностью, по 15,4% – акционерные общества и ФЛП, 7,7% – научные институты.

Более половины компаний (53,8%) имеют от 10 до 50 работников, 23,1% – более 250, 15,4% – от 50 до 250, а 7,7% – до 10 человек. По доходам: 46,2% заработали до $5 млн за последний год, 30,8% – от $10 млн до $100 млн, 15,4% – от $5 млн до $10 млн, а 7,6% – свыше $100 млн.

Контекст

В 2024 году прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на $1,16 млрд по сравнению с 2023-м, составив $3,33 млрд. Основную долю – 71,6%, или $2,38 млрд, – обеспечило реинвестирование доходов иностранных инвесторов, что на 30% меньше, чем в позапрошлом году.

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев объяснил это ослаблением валютных ограничений НБУ, введенных во второй половине 2023 года, в частности по трансграничным переводам и выводу дивидендов.

По его словам, также уменьшился объем долговых инструментов из-за сокращения обязательств перед иностранными инвесторами, преимущественно по торговым кредитам аффилированных компаний.

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