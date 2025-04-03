Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2024 році скоротилися майже на чверть до $3,33 млрд

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2024 році порівняно з 2023-м зменшився на $1,16 млрд і досяг $3,33 млрд. Про це 3 квітня заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, посилаючись на дані НБУ.

Деталі

За його словами, основну частку цих інвестицій – 71,6% – склало реінвестування прибутків, які іноземні інвестори отримали в Україні. Це становить $2,38 млрд, що на 30% менше, ніж позаминулого року.

Гетманцев пов’язує таке скорочення з послабленням валютних обмежень, запроваджених Нацбанком у другій половині попереднього року, зокрема про транскордонні перекази і виведення дивідендів.

Він зазначив, що значно зменшився обсяг боргових інструментів через скорочення зобов’язань перед іноземними інвесторами, зокрема афілійованими підприємствами, переважно за торгівельними кредитами.

Як наслідок, за словами депутата, загальний запас накопичених прямих іноземних інвестицій за минулий рік знизився на 0,7%, або на $0,38 млрд, і склав $54,57 млрд. Це на 17% нижче, ніж у 2021 році, останньому перед початком повномасштабної війни, коли цей показник становив $65,75 млрд.

Гетманцев наголосив, що рівень накопичених інвестицій на душу населення в Україні залишається дуже низьким у порівнянні з країнами Центральної та Східної Європи. Для прикладу він навів Польщу, яка до війни мала приблизно схожу чисельність населення з Україною. Там обсяг накопичених інвестицій у 2023 році склав $335,5 млрд, що вшестеро перевищує український показник.

Контекст

У 2024 році Національний банк України послабив валютні обмеження, що вплинуло на прямі іноземні інвестиції (ПІІ). З травня українські компанії отримали змогу виплачувати дивіденди іноземним інвесторам за кордон із прибутку, заробленого після 1 січня 2024 року, але в межах €1 млн на місяць. Виплати за попередні роки залишилися під забороною.

Також зняли обмеження на перекази за кордон за лізинговими та орендними договорами, дозволивши бізнесу здійснювати їх без прив’язки до дати чи предмета угоди.