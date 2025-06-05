Великі інституційні інвестори скорочують вкладення в американські ринки через торгові війни Дональда Трампа та стрімке зростання боргу США. Європейські ринки, зокрема завдяки €1 трлн німецьких інвестицій у оборону та інфраструктуру, стають привабливою альтернативою, пише FT .

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Непередбачувана політика Трампа, зокрема введення масштабних мит, спричинила різкий розпродаж долара та відставання американських акцій від європейських у 2025 році.

Індекс S&P 500 зріс лише на 2% за рік, тоді як Stoxx Europe 600 додав 9%. Долар упав на 9%, досягнувши трирічного мінімуму, попри часткове пом’якшення тарифів.

Закон Трампа про податки, який може додати $2,4 трлн до боргу США протягом наступного десятиліття, посилив тиск на американські держоблігації.

Інвесторам варто переглянути свою залежність від США, адже «дефіцит стає дедалі гіршим» і «неприпустимо позичати такими темпами», вважає Сет Бернстайн, гендиректор AllianceBernstein ($780 млрд активів).

Канадський пенсійний фонд Caisse de dépôt et placement du Québec, другий за розміром у країні, скорочує частку США (40% портфеля) на користь Великої Британії, Франції та Німеччини.

Говард Маркс із Oaktree Capital Management ($203 млрд) зазначив, що інвестори починають сумніватися в «винятковості США» та перерозподіляти портфелі.

Європейські ринки виграють від побоювань щодо США. Німеччина планує витратити €1 трлн на оборону та інфраструктуру, що стимулюватиме зростання, зазначає видання.

Том Найдс із Blackstone оптимістичний щодо Європи, відзначаючи стабільність урядів.

Neuberger Berman у 2025 році спрямувала 65% своїх приватних інвестицій у Європу, порівняно з 20–30% раніше, за словами Джоани Роша Скафф, очільниці європейського приватного капіталу. Вона наголосила, що інтерес до Європи зумовлений не лише митами, а й макроекономічною стабільністю та внутрішньою нестабільністю в США.

Річард Олдфілд із Schroders (Велика Британія) підтвердив ранні ознаки відтоку капіталу з США.

Контекст

Відтік капіталу з США відображає занепокоєння інвесторів щодо економічної політики Трампа, зокрема торгових війн і зростання боргу, які підривають довіру до американських активів.

Понад півтора десятиліття припливу капіталу до США, що підняло частку країни до двох третин світової ринкової вартості акцій на початку 2025 року, може піти на спад.

Європа, з її відносною стабільністю та масштабними інфраструктурними планами, стає привабливою для інвесторів, які шукають диверсифікацію. Однак США залишаються ключовим ринком завдяки глибині капіталу та економічній силі.

Для інституційних інвесторів це момент переоцінки ризиків, пов’язаних із концентрацією в одному ринку, тоді як для Європи – шанс залучити капітал і зміцнити економіку.