Агресивна торгова стратегія Дональда Трампа гальмує розвиток світової економіки, причому США виявилися серед країн, які зазнали найбільших втрат, йдеться в звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) від 3 червня.

Деталі

ОЕСР уже вдруге за рік погіршила прогноз глобального економічного зростання. Очікується, що у 2025 році зростання світової економіки сповільниться до 2,9% порівняно з 3,1%, прогнозованими у березні, тоді як у 2024-му цей показник становив 3,3%. Основними причинами експерти називають торговельні обмеження та зростання невизначеності в економічній політиці.

Посилення протекціонізму може ще більше погіршити перспективи зростання, підживлюючи інфляцію, порушуючи ланцюги поставок і дестабілізуючи фінансові ринки, зазначила організація в останньому звіті Economic Outlook.

«Подальше підвищення торговельних бар’єрів або тривала невизначеність у політиці ще більше знизять перспективи зростання та, ймовірно, підсилять інфляцію в країнах, які вводять мита», – заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн, представляючи звіт.

За його словами, якщо США підвищать двосторонні мита на 10% для всіх країн порівняно з митами середини травня, глобальна економіка скоротиться приблизно на 0,3% через два роки. Корманн наголосив, що ключовим пріоритетом є конструктивний діалог для вирішення поточних торговельних напружень.

ОЕСР прогнозує зростання економіки США лише на 1,6% у 2025 році та 1,5% у 2026-му, припускаючи, що мита станом на середину травня залишаться незмінними. Це значно нижче за попередні прогнози – 2,2% у 2025 році та 1,6% у 2026-му.

Нові мита можуть стимулювати виробництво в США, але вищі ціни на імпорт знизять купівельну спроможність споживачів, а економічна невизначеність стримуватиме інвестиції компаній, попереджає ОЕСР.

Додаткові доходи від мит лише частково компенсують втрати від продовження дії Закону про зниження податків 2017 року, нових податкових пільг і слабшого економічного зростання.

Очікується, що бюджетний дефіцит США зросте до 8% від економічного випуску до 2026-го, що є одним із найбільших показників для розвинених економік у мирний час.

Через зростання інфляційного тиску Федеральна резервна система, ймовірно, залишить ставки без змін цього року, а до кінця 2026-го знизить ставку федеральних фондів до 3,25-3,5%.

У Китаї вплив підвищення мит США частково компенсуватиметься державними субсидіями на програми обміну споживчих товарів, таких як телефони та побутова техніка, а також збільшенням соціальних виплат.

ОЕСР прогнозує зростання економіки Китаю на 4,7% у 2025 році та 4,3% у 2026-му, що майже не відрізняється від попередніх оцінок (4,8% у 2025 році та 4,4% у 2026-му).

Прогноз для єврозони залишився незмінним: зростання у 2025 році становитиме 1,0%, а у 2026-му – 1,2%, що підтримується стійкими ринками праці, зниженням процентних ставок і збільшенням державних витрат у Німеччині.

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Контекст

У квітні президент США Дональд Трамп оголосив про введення 10%-вих мит на товари з більшості країн, за винятком тих, що вже під санкціями, таких як Росія, КНДР, Куба та Білорусь. Для України також встановлено мито в 10%.

9 квітня Дональд Трамп скасував мита для всіх країн, окрім Китаю, де ставки зросли до 145%, тоді як для інших країн залишилася базова ставка 10%. У відповідь 10 квітня ЄС відтермінував введення власних мит на американські товари на 90 днів, хоча спочатку їх планували запровадити з 15 квітня.

У середині квітня Трамп пригрозив підвищити мита на китайські товари до 245%. Китай у відповідь збільшив тарифи на американську продукцію з 84% до 125%. З 14 травня США та Китай домовилися тимчасово знизити взаємні мита на 90 днів.

23 травня Трамп запропонував запровадити 50%-ві мита на товари з ЄС з 1 червня, звинувативши Євросоюз у небажанні йти на компроміс у переговорах. Водночас президент уточнив, що мита не стосуватимуться товарів, вироблених чи зібраних у США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.

Світова організація торгівлі (СОТ) у звіті від 16 квітня попередила, що торгова невизначеність і нові мита призвели до «різкого погіршення» перспектив світової торгівлі. СОТ прогнозує зниження обсягів торгівлі товарами на 0,2% у 2025 році, тоді як раніше очікувалося зростання.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) скоротив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік із 3,3% до 2,8%, посилаючись на ризики, пов’язані з торговельною політикою США.

У травні 2025-го агентство Moody’s знизило кредитний рейтинг США з Aaa до Aa1 через зростання державного боргу та дефіциту бюджету. Це стало першим зниженням рейтингу США з 1917 року.