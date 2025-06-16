Іран в ніч на 16 червня здійснив чергову ракетну атаку на центральні регіони Ізраїлю. За даними влади, загинули п’ятеро осіб. Медики повідомили про 92 постраждалих, більшість із яких отримали легкі травми, пишуть місцеві ЗМІ.

Деталі

За даними Армії оборони Ізраїлю, удари були спрямовані на центральні регіони країни, зокрема Хайфу та Тель-Авів, де зафіксовано влучання ракет і виникнення пожеж. Повітряна тривога також лунала в Єрусалимі.

З-під завалів зруйнованих будівель у містах Бней-Брак і Петах-Тіква витягли двох загиблих. Ще троє людей – двоє чоловіків і жінка – загинули в іншому населеному пункті, повідомляє The Times of Israel.

У центральній частині Ізраїлю пошкоджено два житлові багатоповерхові будинки, є постраждалі. У Тель-Авіві зазнала пошкоджень електромережа, повідомила місцева енергетична компанія.

«Наші бригади працюють над усуненням загроз, зокрема ризику ураження струмом через обірвані дроти, та відновленням електропостачання», – йдеться в заяві.

Clash Report стверджує, що було завдано удару по нафтопереробному заводу в Хайфі, і публікує нібито відео влучання, але ця інформація потребує перевірки.

Контекст

13 червня Ізраїль завдав масштабних ударів по Ірану, спрямованих на ядерні об’єкти, підприємства з виробництва балістичних ракет та військових командирів. За заявою ізраїльської сторони, це початок довготривалої операції, мета якої – запобігти створенню Іраном ядерної зброї. Іран підтвердив пошкодження ядерного комплексу в Натанзі.

Того ж дня в Тегерані, столиці Ірану, відбулися масові протести, учасники яких вимагали від влади відповіді на ізраїльські атаки.

Президент США Дональд Трамп закликав Іран терміново укласти угоду щодо своєї ядерної програми, попередивши, що «наступні удари будуть ще потужнішими».

За попередніми даними посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масштабного ракетного обстрілу Іраном Ізраїлю ракета влучила в житловий будинок у місті Бат-Ям, що призвело до загибелі п’ятьох громадян України, зокрема трьох дітей. Наразі триває встановлення осіб загиблих. Українські дипломати та консули активно співпрацюють з ізраїльською поліцією та іншими службами для ідентифікації тіл і організації їх репатріації.