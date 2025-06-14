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«Класичний приклад спіралі небезпеки». Як вплине на Україну воєнне загострення між Ізраїлем та Іраном. Інтерв’ю з Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes
Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

7 хв читання

Іран, Ізраїль, Семиволос /Facebook-сторінка Центру близькосхідних досліджень

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліждень Фото Facebook-сторінка Центру близькосхідних досліджень

Ізраїль вдарив по ядерних об’єктах Ірану та ліквідував топгенерала іранських елітних військ. Тегеран грозить відплатою, а ціни на нафту злетіли найшвидшим темпом за три роки. Яким може бути розвиток подій та чи вплинуть вони на Україну?

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В ніч проти 13 травня Ізраїль завдав точкових ударів по Ірану за допомогою 200 винищувачів та спецслужб на землі. У фокусі атаки були ядерні об’єкти, системи озброєнь та військова еліта – всього близько 100 цілей. Підтверджено ліквідацію Хоссейна Саламі, командувача елітного Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), що діє по всьому Близькому Сходу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біняьмін Нетаньягу пояснив атаки необхідністю не допустити виготовлення Іраном ядерної бомби. Та заявив, що операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення загрози. Іран погрожує відплатою, а в Ізраїлі запровадили надзвичайний стан.

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