Ізраїль вдарив по ядерних об’єктах Ірану та ліквідував топгенерала іранських елітних військ. Тегеран грозить відплатою, а ціни на нафту злетіли найшвидшим темпом за три роки. Яким може бути розвиток подій та чи вплинуть вони на Україну?

В ніч проти 13 травня Ізраїль завдав точкових ударів по Ірану за допомогою 200 винищувачів та спецслужб на землі. У фокусі атаки були ядерні об’єкти, системи озброєнь та військова еліта – всього близько 100 цілей. Підтверджено ліквідацію Хоссейна Саламі, командувача елітного Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), що діє по всьому Близькому Сходу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біняьмін Нетаньягу пояснив атаки необхідністю не допустити виготовлення Іраном ядерної бомби. Та заявив, що операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення загрози. Іран погрожує відплатою, а в Ізраїлі запровадили надзвичайний стан.