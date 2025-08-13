NeoLogic, ізраїльський виробник чипів без власних фабрик, працює над розробкою серверних процесорів з простішою логікою та меншою кількістю транзисторів. Мета – знизити енергоспоживання дата-центрів. Стартап уже залучив $10 млн у раунді Series A, пише TechCrunch .

Деталі

Компанія створює серверні CPU з оптимізованою логікою, що дозволяє процесору працювати швидше та споживати менше енергії завдяки зменшенню кількості транзисторів і логічних елементів.

з оптимізованою логікою, що дозволяє процесору працювати швидше та споживати менше енергії завдяки зменшенню кількості транзисторів і логічних елементів. Технологія NeoLogic може скоротити витрати на будівництво та експлуатацію центрів обробки даних приблизно на 30%, а також зменшити споживання води, що матиме позитивний соціальний ефект, заявляє компанія.

NeoLogic співпрацює з двома великими хмарними провайдерами (імена не розкриває) та планує мати тестовий одноядерний чип до кінця року. Масове впровадження CPU у дата-центрах очікується до 2027 року.

Стартап уже залучив $10 млн. Раунд очолив Kompas VC за участі M Ventures, Maniv Mobility та lool Ventures. Кошти планують спрямувати на розширення інженерної команди та подальшу розробку процесорів.

Попит на енергоефективні серверні рішення зростає через бум штучного інтелекту, що, за прогнозами, подвоїть споживання електроенергії дата-центрами за наступні чотири роки.

Контекст

NeoLogic заснували у 2021 році Аві Мессіка (CEO) та Зів Лешем (CTO). Лешем багато років займався проєктуванням чипів в Intel та Synopsis, а Мессіка – схемотехнікою та виробництвом.

Стартам розробив унікальну запатентовану технологію Quasi-CMOS (CMOS+), яка: зменшує кількість транзисторів у цифрових ядрах до трьох разів порівняно з традиційними CMOS-дизайнами; знижує енергоспоживання на 25-50%; зменшує площу чипа до 40%; підвищує продуктивність на ват (performance-per-watt) до трьох разів; сумісна з існуючими інструментами автоматизації електронного дизайну (EDA) та процесами виробництва CMOS.

Ця технологія спрямована на подолання обмежень закону Мура, який втрачає актуальність через фізичні обмеження зменшення розміру транзисторів. NeoLogic фокусується на спрощенні логіки процесорів, зменшенні кількості логічних вентилів, що дозволяє створювати швидші та енергоефективніші чипи.