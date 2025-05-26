Nvidia розробляє новий графічний процесор на архітектурі Blackwell для китайського ринку, який коштуватиме $6500–8000, що значно дешевше за модель H20, ціна якої становить $10 000–12 000. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Новий GPU, призначений для серверного використання, матиме спрощену конструкцію: він не використовуватиме дорогу технологію пакування CoWoS від TSMC і замість пам’яті HBM буде оснащений GDDR7.

Це дозволяє Nvidia знизити витрати на виробництво та відповідати американським експортним обмеженням, які встановлюють ліміт пропускної здатності пам’яті на рівні 1,7–1,8 ТБ/с.

Китай залишається важливим ринком для Nvidia, забезпечуючи 13% річного доходу компанії. Через санкції частка Nvidia на китайському ринку скоротилася з 95% у 2022 році до 50% наразі, а головним конкурентом є Huawei з чипами Ascend 910B.

Масове виробництво нового GPU планується розпочати в червні, а ще одна модель на архітектурі Blackwell для Китаю очікується у вересні. Назва чипа поки що не оголошена.

Контекст

У квітні уряд США повідомив Nvidia, що для експорту чипа H20 до Китаю тепер потрібна спеціальна ліцензія на невизначений термін. Обмеження пов’язані з побоюваннями, що чип може бути використаний у китайських суперкомп’ютерах. Після цього акції Nvidia впали на 6%, що також спричинило зниження котирувань інших виробників чипів у США та Азії, зокрема AMD.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг назвав експортні обмеження США на чипи для Китаю невдачею, зазначивши, що ці заходи завдали більшої шкоди американським компаніям, ніж їхнім китайським конкурентам.