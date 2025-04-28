Huawei кидає виклик Nvidia: компанія тестуватиме свій новий чип для ШІ

Китайська Huawei наприкінці травня готується до тестів свого найпотужнішого процесора для штучного інтелекту – Ascend 910D. Компанія сподівається, що він зможе конкурувати з ШІ-чипами Nvidia на тлі санкцій США, які обмежують доступ Китаю до передових технологій, пише WSJ .

Деталі

Huawei планує отримати перші зразки Ascend 910D наприкінці травня для тестування. Компанія вже звернулася до кількох китайських фірм, щоб перевірити технічні можливості чипа.

Новий процесор має перевершити за потужністю чип Nvidia H100, який вийшов у 2022 році і широко використовується для навчання ШІ, кажуть співрозмовники видання. Попередні версії чипів Huawei – 910B та 910C – уже застосовуються, але новий 910D використовує передові технології, що підвищує продуктивність. Проте чип споживає більше енергії та є менш енергоефективним, ніж H100.

Цього року Huawei планує поставити понад 800 000 чипів 910B та 910C клієнтам, серед яких державні телекомунікаційні компанії та приватні розробники ШІ, зокрема, ByteDance (власник TikTok).

Після нових обмежень США на експорт чипів Nvidia H20 до Китаю попит на продукцію Huawei зріс. Однак попередні чипи компанії, зокрема 910C, не виправдали очікувань: їхня продуктивність виявилася нижчою за H100, попри маркетингові заяви.

Виробництво чипів Huawei ускладнене через санкції. Компанія втратила доступ до Taiwan Semiconductor Manufacturing, а китайська альтернатива, Semiconductor Manufacturing International, не може закуповувати найсучасніше обладнання.

Китай обмежений у доступі до ключових компонентів, таких як пам’ять із високою пропускною здатністю. Щоб компенсувати це, Huawei фокусується на створенні ефективніших систем. У квітні 2025 року компанія представила CloudMatrix 384 – обчислювальну систему, що об’єднує 384 чипи 910C. Аналітики зазначають, що за певних умов вона перевершує флагманську систему Nvidia з 72 чипами Blackwell, хоча споживає більше енергії.

Водночас Huawei та інші китайські компанії стикаються з викликами: створення потужних чипів вимагає складних технологій пакування та стабільних мереж, а також програмного забезпечення, щоб уникнути збоїв.

Аналітики SemiAnalysis зазначають, що велика кількість чипів Ascend компенсує їхню нижчу продуктивність порівняно з Nvidia, а енергоефективність не є критичною для Китаю.

Контекст

Huawei стала лідером китайської технологічної галузі в умовах торгової війни з США. Майже шість років компанія перебуває під санкціями, але продовжує дивувати. У 2023 році Huawei випустила смартфон Mate 60 із процесором власного виробництва, що викликало занепокоєння в уряді США. Цей крок показав, що Китай здатен створювати конкурентоспроможні технології попри обмеження.

Пекін активно підтримує розвиток власної напівпровідникової індустрії, заохочуючи місцевих розробників ШІ купувати китайські чипи. Державні дата-центри повідомляють, що більшість їхніх процесорів – від місцевих постачальників. Окрім Huawei, конкуренцію Nvidia намагається скласти й інша китайська компанія, Cambricon Technologies.

Санкції США, зокрема нещодавнє обмеження продажів чипів Nvidia H20 до Китаю, відкривають можливості для місцевих виробників. Nvidia оцінила свої втрати від цього в $5,5 млрд.