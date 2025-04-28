Huawei кидає виклик Nvidia: компанія тестуватиме свій новий чип для ШІ

Китайська Huawei наприкінці травня готується до тестів свого найпотужнішого процесора для штучного інтелекту – Ascend 910D. Компанія сподівається, що він зможе конкурувати з ШІ-чипами Nvidia на тлі санкцій США, які обмежують доступ Китаю до передових технологій, пише WSJ.
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Деталі
- Huawei планує отримати перші зразки Ascend 910D наприкінці травня для тестування. Компанія вже звернулася до кількох китайських фірм, щоб перевірити технічні можливості чипа.
- Новий процесор має перевершити за потужністю чип Nvidia H100, який вийшов у 2022 році і широко використовується для навчання ШІ, кажуть співрозмовники видання. Попередні версії чипів Huawei – 910B та 910C – уже застосовуються, але новий 910D використовує передові технології, що підвищує продуктивність. Проте чип споживає більше енергії та є менш енергоефективним, ніж H100.
- Цього року Huawei планує поставити понад 800 000 чипів 910B та 910C клієнтам, серед яких державні телекомунікаційні компанії та приватні розробники ШІ, зокрема, ByteDance (власник TikTok).
- Після нових обмежень США на експорт чипів Nvidia H20 до Китаю попит на продукцію Huawei зріс. Однак попередні чипи компанії, зокрема 910C, не виправдали очікувань: їхня продуктивність виявилася нижчою за H100, попри маркетингові заяви.
- Виробництво чипів Huawei ускладнене через санкції. Компанія втратила доступ до Taiwan Semiconductor Manufacturing, а китайська альтернатива, Semiconductor Manufacturing International, не може закуповувати найсучасніше обладнання.
- Китай обмежений у доступі до ключових компонентів, таких як пам’ять із високою пропускною здатністю. Щоб компенсувати це, Huawei фокусується на створенні ефективніших систем. У квітні 2025 року компанія представила CloudMatrix 384 – обчислювальну систему, що об’єднує 384 чипи 910C. Аналітики зазначають, що за певних умов вона перевершує флагманську систему Nvidia з 72 чипами Blackwell, хоча споживає більше енергії.
- Водночас Huawei та інші китайські компанії стикаються з викликами: створення потужних чипів вимагає складних технологій пакування та стабільних мереж, а також програмного забезпечення, щоб уникнути збоїв.
- Аналітики SemiAnalysis зазначають, що велика кількість чипів Ascend компенсує їхню нижчу продуктивність порівняно з Nvidia, а енергоефективність не є критичною для Китаю.
Контекст
Huawei стала лідером китайської технологічної галузі в умовах торгової війни з США. Майже шість років компанія перебуває під санкціями, але продовжує дивувати. У 2023 році Huawei випустила смартфон Mate 60 із процесором власного виробництва, що викликало занепокоєння в уряді США. Цей крок показав, що Китай здатен створювати конкурентоспроможні технології попри обмеження.
Пекін активно підтримує розвиток власної напівпровідникової індустрії, заохочуючи місцевих розробників ШІ купувати китайські чипи. Державні дата-центри повідомляють, що більшість їхніх процесорів – від місцевих постачальників. Окрім Huawei, конкуренцію Nvidia намагається скласти й інша китайська компанія, Cambricon Technologies.
Санкції США, зокрема нещодавнє обмеження продажів чипів Nvidia H20 до Китаю, відкривають можливості для місцевих виробників. Nvidia оцінила свої втрати від цього в $5,5 млрд.
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