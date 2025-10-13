Підписка від 49 грн
JPMorgan інвестує $10 млрд у критичні для безпеки США галузі у межах десятирічного плану на $1,5 трлн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

CEO JPMorgan Джеймі Даймон /Getty Images

CEO JPMorgan Джеймі Даймон Фото Getty Images

Найбільший американський банк JPMorgan Chase інвестує до $10 млрд у компанії, що працюють у сферах, важливих для національної безпеки США. Ініціатива є частиною десятирічного плану фінансування критичних індустрій на $1,5 трлн, йдеться у повідомленні компанії.

  • JPMorgan Chase планує вкладати власні кошти в компанії, які зміцнюють стратегічну автономію США. Йдеться про чотири напрямки: постачальні ланцюги та передове виробництво, оборону й авіакосмічну галузь, енергетичну незалежність і стійкість, а також новітні технології, зокрема штучний інтелект, напівпровідники та дата-центри.
  • Загалом JPMorgan має профінансувати та сприяти залученню $1,5 трлн у стратегічні галузі протягом наступного десятиліття. При цьому близько $1 трлн уже передбачено в планах банку, а ще 50% буде додано в межах нової програми.
  • «Стає болісно очевидним, що США надто покладалися на ненадійні джерела критичних мінералів, продукції та виробництва, які є життєво важливими для нашої національної безпеки», – заявив гендиректор банку Джеймі Даймон. 
  • За його словами, ініціатива також охоплює забезпечення доступу до життєво необхідних ліків і технологій, потрібних для економіки, що дедалі більше спирається на ШІ.

Контекст

Хоча банк не згадував Дональда Трампа, ініціатива перегукується з його економічною доктриною «Америка передусім», спрямованою на повернення ключових виробництв у США, пише FT. Особливу роль у цьому відіграють галузі, де домінує Китай, зокрема видобуток рідкоземельних мінералів.

Раніше JPMorgan уже оголошував масштабні програми, що узгоджувалися з державними пріоритетами, зокрема інвестиційний план на $2,5 трлн для боротьби зі змінами клімату, представлений у 2021 році.

